L’OM a signé un profil qui plait beaucoup à Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouvelle figure pour sa direction sportive la saison passée, l'OM avait finalement opté pour l'option Medhi Benatia, pur produit issu du centre de formation du club phocéen. Et malgré certains doutes affichés suite à cette signature, le Marocain semble avoir plutôt convaincu les observateurs comme Daniel Riolo qui s'est exprimé sur le cas Benatia à l'OM.

Le 30 novembre 2023, l'OM officialisait la nomination de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif. L'ancien défenseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich avait d'ailleurs été formé au sein du club marseillais où il n'avait pas réussi à percer en professionnel. Recruté par l'OM pour épauler le président Pablo Longoria et faire le lien entre la direction et l'équipe première, Benatia occupe donc cette fonction depuis maintenant un an.

« Je n'aurais pu accepter que Marseille »

Interrogé dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport mardi, Benatia a évoqué ce choix de rejoindre l'OM : « Le management m'a toujours intéressé. Quand j'ai eu Pablo qui m'a sollicité, à ce moment-là, j'aurais pu accepter que Marseille (…) Pablo est un grand professionnel, ça me tentait de travailler avec ce genre de personne. Il me disait que cette année était compliquée (en 2023-2024), il faut finir le mieux possible et repartir sur des bases solides. Ça m'a tenté », a-t-il confié.

Riolo valide Benatia

Et dans la foulée, au micro de l'After Foot, Daniel Riolo a confié tout le bien qu'il pensait de Benatia en tant que dirigeant de l'OM : « C’était un poste à pourvoir à l’OM, celui du tampon entre le président et le club. Benatia. Depuis qu’il est arrivé, alors qu’on savait pas trop comment ça allait se passer pour lui, beaucoup de gens se posaient la question, on était perplexe. Je trouve que ce rôle, il le remplit très bien ».