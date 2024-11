«A la limite du respect», le PSG le fait enrager avec Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, voyant que Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger son contrat au PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait alors tapé du poing sur la table. Le président parisien avait même fini par sévir, prenant la décision d’écarter le Français et de l’intégrer au loft des indésirables. Un traitement terrible qui fait encore parler aujourd’hui parler. Bacary Sagna s’est ainsi insurger de cette situation.

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé aura vécu un enfer pour sa dernière saison au PSG. Tout a commencé à l’été 2023 quand le clash avec Nasser Al-Khelaïfi avait éclaté. Ne voulant pas prolonger, Mbappé a mis en colère son président. La sanction n’a alors pas tardé à tomber et le Français s’est ainsi retrouvé écarté, privé de tournée en Aise et intégré au loft des indésirables. Au final, Kylian Mbappé aura été réintégré au PSG, mais ce traitement en a marqué plus d’un…

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« C’est à la limite du respect »

Ancien international français, Bacary Sagna a ainsi poussé un coup de gueule sur comment Kylian Mbappé a été traité au PSG. A l’occasoion du podcast Sous la Surface, il a ainsi lâché : « Mbappé, il a fait 7 ans, comme moi au club. Il décide de ne pas renouveler, ok. On le met de côté. En soit, il a fait quoi de mal ? Parce que tu ne veux pas renouveler, on te met de côté. Et il a fait quoi pendant ces 7 ans au club ? Ça a été le meilleur sur ces 7 ans, chaque année ça a été le meilleur. Qu’on le veuille ou non, sur 7 ans, chaque année, ça a été le meilleur joueur parisien. Parce qu’il ne veut pas renouveler, on le met dans le loft. Est-ce tu te rends compte ? Tout de suite, ça devient le méchant loup. Le foot, c’est ingrat. Les gens doivent comprendre une chose, tant que tu es dans le club et que le club compte sur toi ça va, le jour où il y a un problème, ils te mettent dehors. Il n’y a pas d’amour. C’est ça que le fan ne voit pas. Ce cas-là est parfait. Pour moi, je suis désolé, c’est à la limite du respect ».

« C’était l’enfant chéri en France »

Bacary Sagna a ensuite ajouté concernant le cas Kylian Mbappé : « Mais c’est le foot. Il faut accepter, c’est comme ça, on connait les lois. Moi ça m’a fait mal de voir les commentaires des gens sur lui, je me dis que tu as beau faire tout ce que tu veux pour un club, le jour où il y a un problème, ton image prend un coup, tu n’es plus le gentil. Alors que c’était l’enfant chéri en France. Mbappé c’était notre diamant, ça reste notre diamant. Et même jusqu’à maintenant, jusqu’à l’Euro. Regarde comme les gens parlent de lui ».