Vente Paris FC : C’est la surprise totale dans le vestiaire !

Du côté du Paris FC, on s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. En effet, d’ici quelques jours, le rachat du club parisien sera officialisé avec ainsi l’arrivée de la famille Arnault et le groupe Red Bull. Un projet qui s’annonce ambitieux, mais ce n’est pas pour autant que les joueurs du PFC ont été prévenus avant tout le monde. C’est ce qu’a expliqué Ilan Kebbal.

Le Paris FC veut monter en Ligue 1 et voilà que le club parisien va désormais avoir de plus gros moyens. En effet, le rachat du PFC est imminent et comme ça a été annoncé il y a quelques jours maintenant, c’est la famille Arnault qui va prendre le pouvoir, aidée notamment du groupe Red Bull sur la partie sportive de ce projet.

« On l’a su en même temps que tout le monde »

Pour Hors Jeu, Ilan Kebbal s’est exprimé sur le rachat du Paris FC. Le joueur du PFC a alors avoué l’avoir appris en même temps que tout le monde : « Franchement, on l’a su en même temps que tout le monde, ce n’est pas pour mentir. Quand l’article est sorti, on l’a su comme tout le monde. On ne savait pas, personne ne savait ».

« Nous, ça n’a rien changé »

« Dans tous les cas, nous, ça n’a rien changé parce que depuis 4-5 ans, l’objectif du Paris FC, c’est de monter en Ligue 1. L’objectif n’a pas changé, c’est de monter en Ligue1. Le projet n’a pas changé, on doit monter en Ligue 1. Juste, il y aura plus de moyens », a ensuite expliqué Kebbal.