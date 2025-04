Mbappé - PSG : Sa succession est validée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a officiellement décroché son 13e titre de Champion de France, confirmant la réussite de la stratégie de l’après-Kylian Mbappé. Sous la direction de Luis Enrique, l'équipe a su diversifier ses atouts offensifs, avec plusieurs éléments dangereux à l’instar d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Désiré Doué. Youri Djorkaeff salue ce changement.

Grâce à sa victoire sur Angers (1-0) au Parc des Princes ce samedi en fin d’après-midi, le PSG a officiellement remporté son 13e titre de Champion de France, à six journées de la fin de la Ligue 1. Le club de la capitale a survolé la concurrence, et ce malgré la perte de son meilleur joueur l’été dernier. Rapidement, Luis Enrique avait affiché sa confiance à l’idée de remplacer Kylian Mbappé.

Les buteurs sont nombreux au PSG

« Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 », confiait l’entraîneur du PSG l’été dernier. Le pari est déjà réussi grâce à Ousmane Dembélé (32 buts toutes compétitions confondues), Bradley Barcola (18), Gonçalo Ramos (14) et Désiré Doué (14). Interrogé par Le Parisien, Youri Djorkaeff juge la stratégie de Luis Enrique « logique ».

« C’est bien quand le danger vient de partout »

« Sa phrase est logique. C’est bien quand le danger vient de partout. Luis Enrique a une vision. On avait vu la saison dernière qu’il avait des idées très arrêtées sur sa manière de développer le jeu. Il avait commencé à mettre ça en place et, cette année, ça fonctionne très, très bien. Les joueurs sont mis en valeur, confie l’ancien joueur du club, aujourd’hui conseiller football de la Fifa. Il fallait faire une transition au PSG, elle n’était pas évidente, car ce n’est pas facile d’amortir les départs des trois meilleurs joueurs du monde quasiment coup sur coup (Neymar, Messi, Mbappé). Forcément, vous avez un petit doute sur ce qui va se passer. Mais cette transition est en train de se faire de manière admirable. »