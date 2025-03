Un crack du PSG démasqué, Luis Enrique le recadre en direct !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG s’est largement imposé face à l’ASSE sur le score de six buts à un. Une rencontre durant laquelle Désiré Doué a encore une fois brillé, avec notamment deux buts. Mais la prestation du milieu offensif parisien n’a pas totalement plu à Luis Enrique qui l’a fait savoir en direct.

Le PSG continue à être invincible en Ligue 1. Samedi soir, le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse de l’ASSE et les Verts n’ont pas réussi à stopper les Parisiens. Si les joueurs d’Eirik Horneland avaient ouvert la marque par Lucas Stassin, ils ont par la suite pris la marée et se sont inclinés sur le score de six buts à un.

Désiré Doué encore en très grande forme

Une démonstration donc du PSG, porté encore une fois par un grand Désiré Doué. Véritable révélation parisienne depuis le début de la saison, l’ancien Rennais a de nouveau brillé, inscrivant un doublé face aux Verts. Les autres buteurs du club de la capitale sont Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves et Ibrahim Mbaye.

Luis Enrique recadre Désiré Doué

Lors de la rencontre face à l’ASSE, une scène a particulièrement étonné. Alors que Désiré Doué se trouvait à terre, Luis Enrique a refusé de faire entrer les soigneurs pour le joueur du PSG. En direct après la rencontre, le coach parisien s’est expliqué au micro de DAZN. « Pourquoi j’ai dit à Désiré Doué de se relever ? Parce que je savais qu’il n’avait rien, c’est le football, je veux que mes joueurs se relèvent. » Désiré Doué est prévenu.