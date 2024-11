Real Madrid : Mbappé en dépression ? Il dénonce un gros problème

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une prestation très compliquée ce mercredi soir face à Liverpool, Kylian Mbappé ne réalise pas des débuts exceptionnels au Real Madrid. L’attaquant français inquiète les observateurs, comme Eric Di Meco, qui estime que le numéro 9 pourrait être en dépression à 25 ans. Selon ce dernier, Mbappé n’est finalement pas si hermétique que cela à la pression.

Que les temps sont durs pour Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans a connu un match cauchemar ce mercredi soir sur la pelouse de Liverpool (2-0). Après une prestation ponctuée de mauvais choix et d’un penalty important raté, le numéro 9 du Real Madrid a néanmoins reçu le soutien de Carlo Ancelotti.

Real Madrid : Mbappé traumatisé par le PSG ? https://t.co/9Nx59ZK8jB pic.twitter.com/iwi8TUCyeC — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Ancelotti soutient Mbappé dans sa mauvaise passe

« Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour. Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel », a ainsi lâché l’Italien à propos de l’ancienne gloire du PSG. De son côté, Eric Di Meco a analysé la possible dépression dont était victime Mbappé.

« Je pense qu’on a surestimé sa faculté à gérer tout ce qui lui arrive »

« Il fait des choses dont on l’a jamais vu faire », a lâché l’ancien joueur de l’OM au micro du Super Moscato Show ce jeudi. « Tu peux être moins bien, avoir une passe dans laquelle tu marques moins de buts, on a tous eu des moments de moins bien, mais là, ça va au-delà de ça. On ne reconnaît plus le joueur. Quand je vois qu’on parle de dépression dans le monde du sport, on est peut-être là dedans. Le problème de Mbappé, c’est qu’il s’est passé tellement de choses en un an. Je pense qu’on a surestimé sa faculté à gérer tout ce qui lui arrive, et je pense que même lui s’est surestimé. Je pense aussi qu’il s’est trop éparpillé. C’est à dire qu’il n’a jamais été aussi fort, que quand il était focalisé sur le football ».