Mercato : «Un talent exceptionnel» bientôt au PSG ?

Après avoir échoué l’été dernier, le PSG pourrait revenir à la charge dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Adjoint de Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, David Webb connaît bien l’ailier âgé de 23 ans, qu’il considère comme « un talent exceptionnel » et qu’il ne serait pas étonné de voir bientôt dans l’un des meilleurs clubs européens.

Alors en quête d’un joueur capable de compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG avait jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier. Bien qu’un accord ait été trouvé avec l’international géorgien (40 sélections), Naples, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, avait refusé de s’en séparer. Un dossier sans lequel le PSG pourrait de nouveau tenter sa chance à l’avenir.

« Il peut jouer dans l'un des meilleurs clubs européens »

Selon David Webb, Khvicha Kvaratskhelia a en tout cas le talent nécessaire pour évoluer dans un club comme le PSG. « Khvicha est un talent exceptionnel et lorsque vous travaillez avec lui à l'entraînement, vous voyez constamment à quel niveau il se situe. Et il peut encore s'améliorer. Il a un bel avenir devant lui. Je pense qu'il peut jouer dans l'un des meilleurs clubs européens d'ici un ou deux ans s'il le souhaite », a confié l’adjoint de Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, auprès de GIVEMESPORT.

« Si Khvicha veut quitter Naples, il ne manquera pas d'options »

« C'est probablement notre joueur le plus médiatisé en ce moment, mais on ne s'en rend pas compte en le regardant. Il n'y a pas d'ego. Il se fond très bien dans le groupe parce qu'il est humble et qu'il a le sens de l'équipe. Il a les pieds sur terre et est extrêmement travailleur », a ajouté David Webb à propos de Khvicha Kvaratskhelia. « Je suis sûr que si Khvicha veut quitter Naples, il ne manquera pas d'options, mais il ne faut pas oublier qu'il est déjà dans un grand club, où il a gagné la Serie A et joué la Ligue des champions. Qu'il reste ou qu'il parte, nous savons que nous avons un grand professionnel qui a un rôle important à jouer dans l'avenir de la Géorgie. »