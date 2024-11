Mercato - PSG : Double transfert à 25M€ annoncé en Italie ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs font état d’un possible départ de Milan Skriniar vers la Juventus de Turin. Dans le même temps, le PSG serait intéressé par Nicolo Fagioli. Le prix du milieu de terrain serait estimé à 25M€ et, en cas de départ de ce dernier, la Vieille Dame pourrait possiblement se servir de cette somme pour mettre la main sur le Slovaque justement.

Par le passé, le PSG a souvent réalisé des transferts avec la Serie A. Cela était particulièrement le cas lorsque Leonardo était directeur sportif du club de la capitale. Ce dernier avait notamment fait venir Zlatan Ibrahimović et Thiago Silva en provenance de l’AC Milan ou bien Ezequiel Lavezzi et Edinson Cavani de Naples.

Le PSG pense à Fagioli de la Juventus

Prochainement, le PSG pourrait de nouveau craquer pour un joueur de Serie A. D’après les informations de TMW, le club de la capitale aurait dans son viseur Nicolo Fagioli, qui évolue à la Juventus de Turin. Le club italien serait ouvert à une vente de son milieu de terrain pour lequel il aimerait toucher 25M€.

Skriniar pourrait lui partir à la Juventus

Mais la possible arrivée de Nicolo Fagioli au PSG pourrait ne pas être le seul mouvement entre les deux équipes. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la formation de Serie A pourrait se servir de l’argent récolté du possible transfert du milieu de terrain pour acquérir un défenseur central. Pour ce rôle, le nom qui revient le plus depuis quelques semaines n’est autre que celui de Milan Skriniar, sous contrat avec Paris jusqu’en 2028. Affaire à suivre...