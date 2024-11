Projet titanesque de QSI, Paris tend la main au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme l’a récemment réaffirmé le président Nasser Al-Khelaïfi, les dirigeants du PSG souhaitent quitter le Parc des Princes afin de construire un stade beaucoup plus grand en banlieue. Mais ce jeudi, l’adjoint au sport de la mairie de Paris Pierre Rabadan a affirmé qu’un dialogue était encore possible entre les différentes parties afin de trouver une meilleure solution.

Installé au Parc des Princes depuis la nuit des temps, le PSG pourrait d’ici quelques années, bénéficier d’un tout nouveau stade flambant neuf. Alors que le club parisien négocie depuis plusieurs années avec la mairie de Paris concernant le rachat de l’antre du 16ème arrondissement, afin de notamment pouvoir l’agrandir en vain, le président Nasser Al-Khelaïfi a réaffirmé la semaine dernière, son intention de quitter à terme le Parc des Princes.

November 26, 2024

« On a besoin de notre stade »

« On en a besoin, sinon on est morts. J'aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon cœur, on ne part pas. Mais aujourd’hui, tout le monde en Europe a des stades de 100.000, 80.000, 90.000 places... Est-ce une question de vie ou de mort ? Oui. On est en France, mais on joue aussi en Europe. On dispute chaque année la Ligue des champions. Si on veut être au même niveau que les autres clubs, et sur le fair-play financier… On a besoin de notre stade. On n’a pas d’autres solutions », déclarait le président du PSG au micro de Rothen S’enflamme.

« Il existe d’autres modes de fonctionnement que la vente pure sur lesquels on pourrait travailler avec le club »

Adjoint au sport de la mairie de Paris, Pierre Rabadan s’est exprimé ce jeudi, et a affirmé que d’autres solutions étaient possibles : « Tout le monde, la ville, ses représentants, les supporters, les Parisiens et les Parisiennes, tout le monde veut que le PSG reste au Parc. Il y a une possibilité de projet d’agrandissement. On le sait, on le connaît. Il existe d’autres modes de fonctionnement que la vente pure sur lesquels on pourrait travailler avec le club. Encore faut-il qu’on reprenne un échange, ce qui n’est pas encore le cas malgré nos appels depuis de nombreux mois », a affirmé ce dernier au micro de RMC.