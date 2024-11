Mbappé - Neymar : Une icône de QSI balance sur le PSG !

Thomas Bourseau

Neymar, Kylian Mbappé et bien d’autres stars sont venues affoler les supporters du PSG au fil des années de l’ère QSI. Elles sont néanmoins parties pour laisser la place aux jeunes comme le souhaite le président Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, il va falloir du temps pour que ce nouveau projet se mette en place selon Angel Di Maria, ex-ailier du Paris Saint-Germain.

Depuis le début du projet QSI lancé en 2011, le PSG a vu des stars se succéder au Camp des Loges. L’ex-centre d’entraînement du Paris Saint-Germain qui a déménagé au Campus PSG en juillet 2023, a accueilli Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Cependant, la politique sportive du Paris Saint-Germain a évolué sous décision du président Nasser Al-Khelaïfi avec l’aval du conseiller football Luis Campos.

«Avant, il y avait beaucoup de stars, Kylian, Messi, Neymar»

Les stars sont parties une à une et la volonté de polir les talents émergents de France et d’ailleurs est désormais prédominante au Paris Saint-Germain. Cependant, le manque d’expérience au très haut niveau semble faire défaut au PSG en ce début de saison au vu du réalisme qui fuit les joueurs parisiens en Ligue des champions (3 défaites en 5 matchs pour un nul et une victoire). Angel Di Maria (2015 - 2022) s’est confié sur les maux de son ancien club en C1.

« C’est le football, c’est comme ça. Parfois, ça marche, parfois non. Le PSG a beaucoup de joueurs jeunes, ils doivent grandir. Avant, il y avait beaucoup de stars, Kylian, Messi, Neymar, Ibrahimovic, Cavani ».

«Il y a des joueurs jeunes qui doivent grandir petit-à-petit»

« Ils ont commencé un nouveau projet, ils ont des jeunes joueurs comme Joao Neves avec qui j’ai joué à Benfica. Je crois que c’est un grand changement, il y a des joueurs jeunes qui doivent grandir petit-à-petit. Et parfois, cela prend du temps ». a conclu Angel Di Maria à Canal+ dans des propos rapportés par Canal-Supporters. Mercredi, l’ex-ailier du PSG a signé un doublé de passes décisives pendant la victoire du Benfica Lisbonne va à l’AS Monaco (3-2).