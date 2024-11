«Il est au fond de la mine», Mbappé déprime au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid témoigne de la traversée du désert de Kylian Mbappé ces derniers temps. Mentalement atteint selon Daniel Riolo, l’attaquant de l’équipe de France et du club merengue ne réussit plus rien comme l’éditorialiste de RMC l’a affirmé mercredi soir. Une déprime certaine à laquelle il pourrait ne pas se relever.

9 buts en 18 matchs. Sur le papier et d’un point de vue uniquement statistique, Kylian Mbappé connaît une adaptation louable. Cependant, c’est son intégration à l’animation offensive du Real Madrid qui pose question. Semblant désarmé la plupart du temps et ne parvenant pas à trouver sa place par moments, Mbappé s’est attiré les foudres de Daniel Riolo mercredi soir.

«Il n’arrive même plus à courir, à bouger»

Dans la foulée de la défaite du Real Madrid à Liverpool en Ligue des champions au cours de laquelle Kylian Mbappé a manqué un penalty, Daniel Riolo a noté pendant l’After Foot un passage à vide sportif alarmant du champion du monde tricolore.

« Mbappé est devenu Faubert ? Tu peux comparer avec n’importe qui. Mais là, en ce moment, je vais même plus loin, il va tellement mal, il respire le malaise, c’est même plus un joueur de foot. Sur le terrain, il ne fait plus rien, il ne réussit plus rien. Il n’arrive même plus à courir, à bouger ».

«T’as souvenir d’un joueur que t’as vu en 1 an disparaître comme ça ?»

Une situation critique qui pousse même l’éditorialiste de RMC à évoquer un début de dépression chez Kylian Mbappé qui risque de ne pas disparaître de sitôt.

« Là, il est vraiment au fond de la mine. C’est une vraie question de savoir s’il peut se relever. Je ne sais pas. T’as souvenir d’un joueur que t’as vu en 1 an disparaître comme ça, être mentalement atteint au point de même plus bouger sur un terrain et revenir de ça ? Tu vois qu’il ne va pas bien. Même son corps ne veut plus ».