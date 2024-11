Mbappé a connu l’enfer au PSG, l’aveu du Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire les informations de la presse espagnole, Kylian Mbappé avait besoin de se refaire une santé après une fin de parcours désastreuse au PSG. Malmené au sein du club parisien la saison dernière, l'international tricolore se reconstruit tout doucement au sein d'un Real Madrid au soutien de sa star.

De nombreux secrets entourent le passage de Kylian Mbappé au PSG et sa fin d’aventure. Dans un article publié ce mardi soir, le média espagnol OK Diario évoque des « pressions interminables » de la part de la formation parisienne sans préciser de quoi il en retourne.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le Real Madrid annonce la couleur

Quoi qu’il en soit, le Real Madrid est ravi de voir que l’international français est en train de tourner la page et de retrouver son véritable niveau. A Valdebebas, on espère retrouver le grand Mbappé dans les prochaines semaines, si possible avant la fin de l’année.

« Je le vois heureux d’être ici »

Questionné d’ailleurs sur l’état mental de Mbappé, Carlo Ancelotti avait laissé filtrer que la situation était normale. « Quelle question… Moi je n’ai pas l’impression qu’il ait des problèmes de santé mentale. Je le vois heureux d’être ici. Si c’est le cas il ne le montre pas, mais je trouve que spéculer sur des problèmes de ce type est un peu moche » avait confié le coach du Real Madrid.