Catastrophe au PSG, Luis Enrique viré sur le champ ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore acté concernant le sort du PSG en Ligue des Champions. Il n’empêche que le club de la capitale est loin d’être dans la meilleure des positions pour se qualifier pour les playoffs. En effet, il n’est assuré pour le moment que le PSG termine dans les 24 premiers. Cela serait bien évidemment une catastrophe pour Paris et cela pourrait alors avoir un impact sur l’avenir de Luis Enrique. Faudrait-il virer l’Espagnol si tel était le cas ?

La saison dernière, le PSG avait réussi à atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions. Forcément, on espérait aussi bien si ce n’est mieux pour les joueurs de Luis Enrique pour ce nouvel exercice. On en est encore très loin et le club de la capitale est plus proche d’une catastrophe même. En effet, après 5 journées de Ligue des Champions, le PSG est loin d’être le mieux placé pour passer au tour suivant et atteindre les playoffs. Pour cela, Paris doit être dans le top 24 sur 36 équipes. L’élimination est donc possible, ce qui semblait pourtant inenvisageable au début de la saison. Forcément, cela serait une catastrophe pour le PSG. Avec quelles conséquences ?

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Luis Enrique proche de prolonger ?

Les regards se tournent alors immédiatement vers Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG. C’est lui qui s’est vu confier les clés du projet parisien et forcément, il endosse la responsabilité des résultats. Une élimination de Ligue des Champions en n’atteignant pas le top 24 pourrait alors coûter cher à l’Espagnol. Pourtant, au cours des dernières semaines, on parlait davantage d’une prolongation de Luis Enrique au PSG. Sous contrat jusqu’en juin prochain, il aurait d’ores et déjà trouvé un accord pour signer un nouveau contrat. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à dire publiquement que le technicien resterait en poste même en cas d’élimination précoce en Coupe d’Europe. De quoi en faire bondir plus d’un…

Le PSG prêt à tout remettre en cause ?

Cette prolongation de Luis Enrique pourrait-elle être remise en question par le PSG ? Historiquement, le club de la capitale a déjà montré qu’il n’hésitait pas à se séparer d’un entraîneur après l’avoir pourtant prolongé, c’est ce qui est arrivé à Laurent Blanc. L’Espagnol ne serait donc à l’abris de rien pour son avenir. D’ailleurs, à propos de la suite de son aventure sur le banc du PSG, Luis Enrique expliquait ces dernières heures : « Je suis préparé à tout. C’est bien d’avoir la confiance. Quand il n’y en aura plus, un autre coach viendra. Le reste, ça ne m’intéresse pas. Ce n’est que de la musique ».

Alors, que faudra-t-il faire pour l’avenir de Luis Enrique ?