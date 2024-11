PSG : Une recrue surprise a affolé le mercato !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouvelle composition et nouvelle surprise signée Luis Enrique. Le coach du PSG a décidé de titulariser Matvey Safonov pour affronter le Bayern Munich en Ligue des champions ce mardi soir. Pourtant, ses dernières sorties n'ont pas marqué les esprits. Mais selon un recruteur, les qualités de l'ancien portier du Krasnodar sont indéniables.

Matvey Safonov est lancé dans le grand bain. Le portier russe a été titularisé à la place de Gianluigi Donnarumma ce mardi soir. Avant le coup d’envoi du match face au Bayern Munich, Luis Enrique a justifié sa décision.

Un renfort arrive au PSG, il prépare du lourd https://t.co/pH20VWQQJk pic.twitter.com/xwrMzZPbLN — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Luis Enrique justifie son choix

« Mon choix se fait en fonction de ce que je vois sur le terrain de jeu, en fonction de ce qui est meilleur pour l’équipe et de ce que fait l’adversaire. C’est évident que c’est une équipe qui nous ressemble, qui presse très haut et on va avoir besoin de l’aide de notre gardien pour battre ça » a confié le coach du PSG.

Safonov dispose d'une jolie côte

Safonov va donc passer au révélateur de la C1. L’occasion aussi pour le grand public d’établir un constat plus clair sur son véritable niveau. Pour un scout, qui a eu l’occasion de l’observer en Russie la saison dernière, il reste très prometteur. « Il a reçu des offres d’autres équipes du Top 5 ces dernières années. À Krasnodar, il était aussi capitaine de l’équipe, avec des qualités de leader, qui peut motiver et élever la voix quand c’est nécessaire » a-t-il confié au Parisien.