PSG : Le «meilleur du monde» va remplacer Donnarumma ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un portier capable de rivaliser avec Gianluigi Donnarumma, le PSG s'est attaché les services de Matvey Safonov. Luis Enrique souhaite, d'ailleurs, installer une concurrence entre les deux gardiens. Et en Russie, on est certain que l'ancien portier du Krasnodar parviendra à se faire un nom en Europe.

Les cartes pourraient être rebattues au poste de gardien de but. Longtemps placé sur piédestal, Gianluigi Donnarumma a été mis en concurrence avec Matvey Safonov, qui reste sur un clean-sheet face au RC Lens vendredi dernier. Et en Russie, ils sont nombreux à penser que le portier russe pourrait prendre le dessus sur l’Italien.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Un avenir radieux pour Safonov ?

Attaquant du Krasnodar, Olakunle Olusegun s’est prononcé sur le nouveau gardien du PSG. Selon lui, Safonov a le niveau pour s’installer en Ligue 1 et, même succéder à Lev Yachine au palmarès du Ballon d’Or.

Luis Enrique tient un futur Ballon d'Or ?

« Je le suis, c'est un gars formidable, je lui souhaite bonne chance. Oui. Il est encore jeune et a de grandes perspectives. Je crois que Matvey deviendra le meilleur gardien du monde à l'avenir s'il continue à travailler dans le même esprit. Je pense qu'il peut même remporter le Ballon d'Or et faire plus que Yachine » a confié Olakunle Olusegun au cours d’un entretien accordé à RB Sport.