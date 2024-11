Thauvin - OM : Un caprice est révélé pour son transfert !

Thomas Bourseau

Florian Thauvin a passé sept saisons de sa carrière à l’OM. Un club qui lui tient à coeur et qu’il suit toujours aussi intensément depuis son départ en 2021. Toutefois, à son arrivée à l’été 2013, c’est un autre joueur qui était pressenti à Marseille. Yohan Mollo a raconté le caprice de Vincent Labrune, président de l’OM à l’époque.

Il y a onze ans, alors qu’il devait faire ses premiers pas au LOSC, Florian Thauvin faisait le maximum afin de s’installer dans la cité phocéenne après le départ de Rudi Garcia. Le projet sportif ne lui convenait plus lorsque Vincent Labrune, en parallèle, poussait en coulisses afin de boucler son transfert à l’OM.

«Je le veux, l’oseille je m’en fous de toute façon, c’est pas mon oseille, je veux un petit de chez moi dans mon équipe»

Le président de l’Olympique de Marseille, natif d’Orléans à l’instar de Florian Thauvin, souhaitait à tout prix faire de celui qui allait devenir champion du monde un joueur à part entière de l’effectif marseillais. Quitte à claquer la porte du club au nez de Yohan Mollo.

« Thauvin ? Je dois signer à sa place à l’OM. Quelle est la raison pour que Thauvin signe à l’OM ? Regarde la connexion entre Labrune et Thauvin. Regarde d’où les deux sont issus et tu vas comprendre (ndlr Orléans). Quand un président de club te dit ouvertement : « je m’en fous, même si je dois mettre 50M€, l’oseille n’est pas à moi. Je le veux, l’oseille je m’en fous de toute façon, c’est pas mon oseille, je veux un petit de chez moi dans mon équipe ».

«Tu penses que tu n’es pas dégoûté du foot quand tu te retournes»

Yohan Mollo s’est d’ailleurs indigné de l’injustice présente dans le football en interview via TikTok. « Moi, je suis co-meilleur passeur, j’ai les stats, j’ai gagné un titre, je suis prêt pour l’exigence du haut niveau. Ma porte est fermée à cause de ça. Tu penses que tu n’es pas dégoûté du foot quand tu te retournes. Tu donnes leur chance à des mecs nuls 10 fois et on t’en donnes une. Sauf que si tu ne marques pas et que tu ne fais pas de passe décisive, c’est fini, c’est mort. Tandis qu’eux, ils en ont 10. Pourquoi ? ».