Mercato - OM : Un coup à la Benatia avec Payet ?

L’OM commence à faire d’une habitude le fait de rappeler certaines de ses anciennes gloires à différents postes dans l’organigramme. Que ce soit au sein de la direction même du club, de la formation ou bien à la tête de l’équipe première. Dimitri Payet a ouvertement annoncé qu’il reviendrait à l’Olympique de Marseille. Ce qui ferait de lui un énième exemple après Fabrizio Ravanelli et Medhi Benatia notamment.

Dimitri Payet est un joueur iconique de la dernière décennie de l’OM. Avec plus de 300 matchs à son actif sous les couleurs phocéennes, le meneur de jeu de 37 ans a mis les voiles sur le Brésil et Vasco de Gama en 2023 pour relever un dernier challenge… avant de revenir à l’Olympique de Marseille ? En 2020, l’ex-président Jacques-Henri Eyraud débarquait en conférence de presse afin de signifier la signature d’un contrat à vie de Payet à l’OM. Sur les antennes de la chaîne L’Equipe lundi soir, le principal intéressé a assuré qu’il reviendrait à l’Olympique de Marseille dans un rôle encore indéfini.

« C’est très clair, ma dernière saison était difficile personnellement. Mon premier choix était de jouer, mais un capitaine doit penser aux autres, c’est ce que j’ai fait. C’était un rôle différent, mais j’ai pris autant de plaisir car l’objectif était que l’OM gagne. C’est très clair, il y aura un retour au club, après on parlera des détails. C’est signé, je veux être utile ».

Medhi Benatia, l’architecte du nouvel OM

Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir décidé de faire son grand retour à l’OM après y avoir effectué un séjour pendant sa carrière de joueur. Medhi Benatia n’est certes passé que par la case centre de formation de l’OM le temps de trois saisons entre 2003 et 2006 au cours desquelles il a notamment évolué avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille.

Cependant, le natif de Courcouronnes a toujours eu un lien fort envers le club marseillais et n’a pas vraiment hésité à déposer ses valises dans la cité phocéenne en novembre 2023. Désireux de bâtir un nouveau projet sportif piloté par un homme avec des idées novatrices, Longoria a confié la section sportive de l’OM à Benatia. Et depuis, l’entraîneur a changé à deux reprises, une énorme refonte d’effectif a été effectuée lors du mercato estival avec pas moins de douze recrues enregistrées dont celle de Fabrizio Ravanelli, un ancien de la maison.

Fabrizio Ravanelli, le retour de la Penna Bianca

Surnommé La Penna Bianca, Fabrizio Ravanelli a passé trois saisons à l’OM à la fin des années 90. L’ancien buteur italien a signé son grand retour à Marseille 25 ans après avoir quitté la Canebière. En effet, à la dernière intersaison, Ravanelli est officiellement devenu le conseiller institutionnel et sportif comme le communiqué de l’Olympique de Marseille publié le 8 juillet dernier l’a fait savoir.

Jean-Pierre Papin, de JPP à conseiller et entraîneur de la réserve

En novembre 2022, un an avant Medhi Benatia, c’était Jean-Pierre Papin qui signait son retour à l’OM. Premièrement en tant que conseiller du président Pablo Longoria. Cependant, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille entre 1986 et 1992 a rapidement hérité de l’équipe réserve du club marseillais. Un poste qu’il occupe toujours à ce jour.

Didier Deschamps, à jamais le premier… et le dernier

Didier Deschamps était de la partie lors de l’épopée de l’OM en Ligue des champions en 1993, qui reste à ce jour l’unique succès d’une équipe française en C1. En 2009, Deschamps a repris les rênes de l’équipe première de l’Olympique de Marseille et est parvenu à rafler le championnat de France au terme de sa première saison et la Coupe de la Ligue en 2012, le dernier trophée en date remporté par l’OM. Deschamps s’occupe depuis de l’équipe de France.

Boli, Di Meco… la Team 93 n’ont pas coupé les liens avec l’OM

Basile Boli et Eric Di Meco ont été, comme Didier Deschamps, deux pièces-maîtresses de la consécration de l’OM en Ligue des champions en 1993. L’ex-défenseur est par la suite devenu ambassadeur de l’Olympique de Marseille. Une fonction qu’il occupe depuis près de 10 ans, à savoir 2015. Pour ce qui est d’Eric Di Meco, l’ancien arrière latéral de l’OM a porté le costume de directeur sportif en 2000. Une expérience qu’il a mal vécu comme il le racontait à RMC Sport en 2021.

« J’arrête ma carrière à 35 ans et quelques mois après, je me retrouve propulsé directeur sportif du club, après le même épisode qu’il y a eu samedi à la Commanderie. C’était l’épisode de 1999 avec les supporters. Ils avaient cassé des voitures de joueurs et avaient mis la pression. Le président de l’époque (Yves Marchand, ndlr), qui était un peu dans le même genre que Jacques-Henri Eyraud, quelqu’un de respectable mais qui découvrait le football et Marseille, avait eu tellement peur. Pour tout calmer, il m’avait projeté du jour au lendemain directeur sportif. Ça a été très douloureux pour moi sur le plan émotionnel et douloureux dans ma chair ».

Anigo et Dib sont aussi entrés dans l’organigramme

José Anigo a le sang marseillais qui coule dans ses veines. Pendant huit saisons, l’ancien défenseur central a défendu les couleurs de l’OM. Le natif de Marseille est par ailleurs devenu par intérim l’entraîneur de l’Olympique de Marseille au début des années 2000 en étant en parallèle le patron du centre de formation. Sa chance est revenue en 2004 avec l’équipe première qu’il a hissé jusqu’en finale de la Coupe UEFA avec Didier Drogba.

Marcel Dib a bouclé sa carrière de joueur à l’OM où il y a effectué ses deux dernières saisons. En 1996, après avoir raccroché les crampons, Dib est devenu le directeur sportif du club marseillais.

Les exemples sont légion, comprenant notamment Jacques Abardonado, entraîneur adjoint de longue date de l’OM. Dimitri Payet perpétuerait alors une vieille tradition en signant son retour à l’Olympique de Marseille.