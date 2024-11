PSG : Riolo annonce un désastre avec Luis Enrique

Alexis Brunet

Encore une fois, le PSG a concédé une défaite en Ligue des champions, cette fois-ci face au Bayern Munich. Luis Enrique n’a pas réussi à trouver les solutions et le choix d’avoir titularisé Matvey Safonov dans les buts ne s’est pas avéré payant. Selon Daniel Riolo, l’Espagnol n’est pas l’homme de la situation et le club de la capitale court à son désastre avec ce dernier à son bord.

L’étau se resserre de plus en plus sur le PSG. Déjà mal embarqué en Ligue des champions, le club de la capitale ne s’est encore une fois pas facilité la tâche en concédant une nouvelle défaite, cette fois-ci face au Bayern Munich (1-0). Matvey Safonov, titularisé à la place de Gianluigi Donnarumma, a été coupable sur le but et Ousmane Dembélé a été expulsé en seconde période.

« Luis Enrique, ce gars-là, finit par t’épuiser »

Encore une fois, Luis Enrique n’a donc pas réussi à trouver les solutions pour faire gagner son équipe. L’entraîneur du PSG est de plus en plus critiqué, notamment par Daniel Riolo. Le journaliste ne s’est d’ailleurs pas privé pour le faire après la rencontre, au micro de l’After Foot. « Luis Enrique, ce gars-là, finit par t’épuiser. C’est ce que j’essaye d’expliquer depuis un moment, mais ça ne veut pas être compris. Ce gars-là t’épuise. Il finira par essorer le club, parce qu’il y aura une fracture entre les supporters à cause de lui, parce que le club ne sera plus… Il fait partie des entraîneurs qui épuisent et essorent un club. Mourinho fait également partie de ce type d’entraîneur. »

« Il déstabilise les joueurs »

D’après Daniel Riolo, Luis Enrique se trompe totalement dans sa stratégie. L’entraîneur du PSG affirme qu’il n’a pas besoin de stars, mais cela a ses limites lors des grands matches en Ligue des champions. « Au fond, il faudra comprendre qu’il déstabilise les joueurs. Je connais par cœur ce genre de gars, dans leur réflexion. D’abord, il se prend pour un grand intellectuel, il est supérieur à tout le monde, nous on ne comprend pas, lui, il comprend. Donc les joueurs adorent dans un premier temps ce genre d’entraîneur parce qu’ils se sentent valorisés, il leur parle d’intellectuel à intellectuel. Les joueurs adhèrent complètement à ces nouveautés. Mais dès que tu joues une équipe qui joue correctement, c’est fini, tu te fracasses. Surtout que cette réflexion est toujours accompagnée de je n’ai pas besoin d'avoir des stars, des bons joueurs, car mon collectif ça sera meilleur que l’individualité. Ce sont des mythos. »