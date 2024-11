«Rien à fou**e», il dézingue les supporters du PSG pour Rabiot !

Alexis Brunet

Cet été, Adrien Rabiot a fait le choix de revenir en Ligue 1, lui qui avait quitté le PSG il y a cinq ans. Le milieu de terrain n’a pas fait son retour au sein du club de la capitale, car il a préféré signer à l’OM, le grand rival. Dernièrement, l’international français est revenu sur les critiques des supporters parisiens, plutôt acerbes envers sa personne. L’ancien joueur de la Juventus a reçu le soutien de Christophe Dugarry.

C’est l’un des mouvements qui a fait le plus parler cet été. Après plusieurs saisons à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot avait décidé de ne pas prolonger l’aventure chez la Vieille Dame et il se cherchait donc un nouveau challenge. L’international français était suivi par plusieurs équipes, mais c’est finalement l’OM qui a réussi à mettre la main sur le milieu de terrain. Une décision très étonnante, car le joueur de 29 ans est formé au PSG et il y a d’ailleurs évolué pendant plusieurs saisons, au sein de l’équipe première.

Adrien Rabiot revient sur l’attitude des fans du PSG

Au micro de Téléfoot dimanche, Adrien Rabiot est revenu sur l’attitude de certains supporters du PSG lorsqu’il avait décidé de quitter le club en fin de contrat. Le milieu de terrain en veut aux fans parisiens. « Je ne vais pas vous mentir, moi quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Maintenant, après cinq saisons à la Juventus, dire qu'on m'a bichonné. Il faut arrêter. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Il faut arrêter l’hypocrisie. »

Dugarry soutient Rabiot

Suite à cette déclaration, Adrien Rabiot a reçu certaines marques de soutien. Dans l’émission Rothen s’enflamme, c’est Christophe Dugarry qui a tenu à défendre le milieu de terrain de l’OM. « Adrien, ne dis rien, tu n’en as rien à foutre… Qu’il n’explique pas à des gens qui ne veulent pas comprendre et qui sont incapables de comprendre (…) Tu prends le club que tu veux, tu prends l’oseille et le contrat que tu as envie. » Il y a fort à parier que le 16 mars prochain l’international français sera très bien accueilli par les supporters du PSG, lors du Classique au Parc des princes.