Le PSG dit adieu à un phénomène ?

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG faisait partie des clubs les plus intéressés par Nico Williams, tout comme le FC Barcelone. Finalement, l’attaquant est resté à l’Athletic Bilbao, mais la question de son avenir revient sur la table. Aux dernières nouvelles, le champion d’Europe pourrait prolonger son contrat ou bien partir chez les Barcelonais l’été prochain.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG a cherché à mettre la main sur un attaquant l’été dernier. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale pensait notamment à Khvicha Kvaratskhelia. Finalement, Naples n’a pas laissé partir le Géorgien et Paris a donc dû trouver d’autres cibles.

Le PSG a sondé Nico Williams

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, l’un des noms qui revenait le plus l’été dernier au PSG était celui de Nico Williams. Ce dernier sortait d’un très bel Euro et beaucoup de clubs voulaient se l’offrir, notamment en raison de sa faible clause libératoire, qui était de 58M€. Mais tout comme le Géorgien, l’Espagnol n’a finalement pas bougé.

Williams ne devrait pas rejoindre le PSG

L’été prochain, il y a fort à parier que le PSG pourrait retenter sa chance pour Nico Williams. Mais d’après les informations de Sport, il y a peu de chances pour que le champion de France arrive à signer l’ailier. En effet, ce dernier serait actuellement plus proche de prolonger son contrat à Bilbao, ou bien de rejoindre le FC Barcelone. Affaire à suivre...