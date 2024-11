Chambreur, un joueur de l’OM s’explique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, l’OM s’est imposé sur la pelouse du RC Lens (1-3). Alors que Neal Maupay s’est distingué sur le terrain avec deux passes décisives, ça a aussi été le cas en dehors du terrain. En effet, après ce succès, l’attaquant olympien n’a pas hésité à chambrer les Sang et Or sur ses réseaux sociaux. Ce n’est pas le première fois que Maupay trolle ses adversaires. Un aspect sur lequel s’est exprimé le principal intéressé.

Cet été, pour pallier la blessure de Faris Moumbagna, l’OM avait alors recruté Neal Maupay, prêté avec obligation d’achat par le club phocéen. Le joueur de 28 ans avait alors amusé tout le monde avec sa communication sur ses réseaux sociaux pour vendre la mèche à propos de son arrivée à Marseille. Maupay utilise également ses réseaux sociaux pour chambrer ses adversaires. On a notamment pu le voir une nouvelle fois ce week-end suite à la victoire de l’OM face au RC Lens. Le Marseillais avait alors posté une story sur Instagram avec « Les Corons » comme musique, le célèbre hymne des supporters des Sang et Or.

« C’est dans mes veines, ça fait partie de moi »

Chambreur, Neal Maupay a été interrogé sur cet aspect de sa personnalité. Assumant pleinement cela, le joueur de l’OM a alors fait savoir à l’occasion d’un entretien accordé à Bleacher Report : « Oui, j’aime bien chambrer. J’aime m’amuser. Vous savez, à la fin, le football est juste un jeu et je cherche juste à m’amuser en chambrant parfois un joueur ou une équipe. Il n’y a jamais rien de personnel. Je ne sais pas comment les gens voient la chose, mais c’est mon point de vue. C’est dans mes veines, ça fait partie de moi ».

« Les gens s’énervent pour un rien, et je trouve ça hilarant »

« C’est facile d’énerver quelqu’un sur le terrain. Une fois que je suis dans sa tête, qu’il est énervé, je sais qu’il ne peut pas m’atteindre parce qu’il est déjà frustré. Parfois, les gens s’énervent pour un rien, et je trouve ça hilarant parce que ça ne représente vraiment rien pour moi », a développé ensuite Neal Maupay.