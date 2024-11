F1 : Une légende interpelle Verstappen !

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a décroché son quatrième titre de champion du monde. Il rejoint des illustres pilotes comme Alain Prost et Sebastian Vettel mais reste encore loin des légendes Schumacher et Hamilton. En tout cas, Alain Prost est ravi de voir le Néerlandais atteindre sa galaxie.

La saison de Formule 1 n’est pas encore terminée puisqu’il reste deux Grands Prix à disputer : celui du Qatar et celui d’Abu Dhabi. Mais le suspens est terminé au classement des pilotes puisque Max Verstappen est devenu le week-end dernier champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Il rejoint deux légendes : Alain Prost et Sebastian Vettel.

«Une grande fierté d’être rejoint par Max»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Alain Prost, légende français de la Formule 1 avec quatre titres de champion du monde a réagi au quatrième sacre de Max Verstappen : « C’est une grande fierté d’être rejoint par Max maintenant en même temps que Sebastian - des gens et des pilotes que j’apprécie. Cette année, le championnat a été très différent pour Max et il a montré quelque chose d’un peu différent, et cela reflète exactement ce que Max est devenu au fil des années. Quand on voit tout ce qui s’est passé depuis le début de l’année, sur le plan sportif et sur le plan extra-sportif, la voiture qui fonctionne plutôt bien au début et qui, de manière incompréhensible, n’est plus performante. »

«Un des meilleurs de l’histoire»

« Si vous n’avez pas un pilote comme Max dans une équipe comme celle-ci, elle peut vraiment s’effondrer, poursuit Alain Prost. Il a montré beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, encore une fois en piste et en dehors, et il est devenu un pilote plus que complet, certainement l’un des meilleurs de l’histoire. Je suis donc très fier d’être rejoint dans le club très fermé des quatre titres. »