Kylian Mbappé critiqué, le Real Madrid monte au créneau

Buteur face à Leganés, Kylian Mbappé a pu retrouver un peu le sourire avec le Real Madrid, lui qui traverse actuellement la période la plus compliquée de sa carrière. En effet, ses performances ne sont pas à la hauteur des attentes et cela est accompagné de nombreuses critiques. Mbappé peut néanmoins compter sur le soutien de son coéquipier à Madrid, Jude Bellingham.

Si Kylian Mbappé a réalisé son rêve en signant au Real Madrid, c’est pour le moment loin d’être idyllique pour l’international français. En effet, le joueur de Carlo Ancelotti doit faire face actuellement à de nombreuses et violentes critiques. Mbappé déçoit par ses performances et il doit vite relever la tête. Pour cela, il peut compter sur l’appui du vestiaire merengue.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Il reçoit des critiques, mais c’est exagéré »

Les joueurs du Real Madrid ne lâchent pas Kylian Mbappé dans cette épreuve compliquée. C’est notamment le cas de Jude Bellingham. En conférence de presse ce mardi, l’Anglais a ainsi soutenu son coéquipier, lâchant : « Kylian va bien. Il reçoit des critiques, mais c’est exagéré. Quand je le vois à l’entraînement, je suis convaincu qu’il va faire encore mieux ».

« Je commence à me trouver avec mes coéquipiers »

Buteur face à Leganés dimanche en Liga avec le Real Madrid, Kylian Mbappé faisait savoir après avoir trouvé le chemin des filets : « Je crois que j'ai fait un bon match. Je commence à me trouver avec mes coéquipiers. J'ai joué dans une position différente des derniers matches. Mais je peux jouer à tous les postes de l'attaque. Le prochain, je changerais peut-être encore de position mais je suis prêt à aider l'équipe et donner mon maximum. De toute façon jouer à droite, à gauche, au centre, c'est l'histoire de ma carrière et je m'en fiche. Ce que je veux, c'est bien jouer, aider l'équipe et marquer beaucoup de buts. Etre resté à Madrid pendant la trêve internationale ? Ça m'a fait beaucoup de bien de m'entraîner ici, d'être avec les jeunes de la réserve aussi que je ne connaissais pas et qui ont beaucoup de qualité. Ça m'a été bénéfique de courir, de m'entraîner, et je l'ai vu aujourd'hui parce que j'étais bien physiquement ».