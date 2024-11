Mercato - Real Madrid : «Il a mon numéro», une star interpellée pour son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être révélé sous les couleurs de Liverpool, Michael Owen avait pris la direction du Real Madrid en 2004, ce que pourrait faire Trent Alexander-Arnold l’été prochain, à l’issue de son contrat. L’ancien attaquant international anglais a évoqué la situation de son compatriote et l’a invité à l’appeler s’il a besoin de conseils.

Passer de Liverpool au Real Madrid, Michael Owen en a fait l’expérience. À l’été 2004, l’ancienne idole des Reds avait décidé de s’en aller pour s’engager avec la Casa Blanca et Trent Alexander-Arnold pourrait faire de même. Le latéral droit âgé de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, est pressenti pour rejoindre le Real Madrid libre à la fin de la saison.

« Je serais au bout du fil si quelqu'un voulait en parler »

« La situation de Trent est intéressante. Trent a tout fait pour Liverpool. Il adore Liverpool. S'il part, personne ne devrait lui refuser une expérience différente dans sa vie et sa carrière. Quoi qu'il arrive, il devrait être considéré comme un héros. Malheureusement, cela affecte la façon dont les gens vous perçoivent. Cela le ternira aux yeux de certains, même si cela ne devrait pas être le cas », a déclaré Michael Owen dans un entretien accordé au Telegraph. Et Trent Alexander-Arnold peut l’appeler en cas de besoin. « Trent a mon numéro. Quelques-uns des garçons ont possédé des chevaux dans mes écuries, mais nous ne parlons généralement pas de football à moins que je ne travaille. Mais je serais au bout du fil si quelqu'un voulait en parler. »

« Trent connaît les avantages et les inconvénients »

« Tout le monde veut une fin de carrière parfaite. Jamie Carragher avait cette utopie : un seul club, une grande finale à Anfield, un départ avec beaucoup de gens qui disent que vous devriez rester une saison de plus. Certaines des plus belles carrières se sont terminées sur un coup d'épée dans l'eau, sans fanfare », a ajouté Michael Owen. « Trent connaît les avantages et les inconvénients. C'est un garçon raisonnable. Il doit peser le pour et le contre. S'il veut jouer dans ce kit blanc, dans ce stade extraordinaire avec son ami Jude Bellingham, cela doit être tentant. »