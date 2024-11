Mercato : La révolution du PSG moquée par France 98 ?

Thomas Bourseau

Le duo Luis Enrique-Luis Campos travaille de concert depuis l’été 2023 afin de mener à bien un nouveau projet sportif au PSG basé sur la construction d’effectif et la quête de la performance plutôt que des résultats. De nouveaux contrats ont été proposés à l’entraîneur et au dirigeant. Une ineptie selon Christophe Dugarry.

Luis Enrique semble se plaire à Paris. Si bien qu’un terrain d’entente aurait été trouvé entre les dirigeants du PSG et le coach espagnol afin de prolonger son contrat actuel courant jusqu’en juin prochain pour deux saisons supplémentaires comme le journaliste Abdellah Boulma le dévoilait ces dernières semaines. Le Parisien dévoilait début novembre que Campos disposait d’une offre de prolongation pour deux autres saisons.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

«Tu prends des salaires de folie, tu n’as même plus l’obligation de gagner, tout le monde est content»

Ce qui lierait le conseiller football du PSG au club jusqu’en 2027, à l’instar de Luis Enrique. Le tandem sportif du club parisien poursuivrait alors leur collaboration dans la capitale. Une décision que ne comprend pas vraiment Christophe Dugarry comme il l’a fait savoir sans masquer son sarcasme sur les ondes de RMC lundi soir.

« Qu’est-ce que j’aurais aimé jouer dans ce club. Tu gagnes pas un match de Ligue des champions (rires), tu prends des salaires de folie, tu n’as même plus l’obligation de gagner, tout le monde est content. Nouveau centre d’entraînement, tout est exceptionnel pour la performance, mais s’il n’y a pas de performance, ce n’est pas grave, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? ».

«Tu m’étonnes, un club où tu n’es pas obligé de gagner avec des salaires astronomiques, c’est le rêve de tous les footballeurs»

Pendant l’émission Rothen s’enflamme, le champion du monde 98 s’agace du fait que la nouvelle politique sportive du PSG de ne pas chercher coûte que coûte la gagne, mette dans des conditions trop aisées les joueurs et dirigeants du Paris Saint-Germain.

« S’ils sont contents des deux Luis (ndlr Enrique et Campos) pour pouvoir gagner la Ligue 1 et que ça leur suffit et que c’est leur seul objectif et bien écoutes, ils vont peut-être essayer de gagner la Coupe de France aussi et puis voilà. Et bien qu’ils les prolongent trois ou cinq ans. J’ai vu qu’ils voulaient prolonger le petit Vitinha aussi qui dit qu’il se sent bien avec sa famille et qu’il aime le projet et la direction que le club prend. Tu m’étonnes, un club où tu n’es pas obligé de gagner avec des salaires astronomiques, c’est le rêve de tous les footballeurs, c’est extraordinaire. Il est génial ce club, qu’il le garde (ndlr Luis Enrique). Tout est bien, plus de défaites que de victoires en Ligue des champions, c’est parfait. A chaque fois qu’il ne gagne pas un match et qu’il ne marque pas des buts, c’est la faute à pas de chance, jamais de la sienne. Ton dirigeant, ton responsable, ton patron te dit que tout va bien ».