Mercato - PSG : Un transfert déjà acté à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Victor Osimhen a vécu un mercato estival particulièrement agité. Annoncé dans le viseur du PSG et d’autres cadors européens, le Nigérian a finalement été prêté à Galatasaray. Le club de la capitale surveillerait toutefois la situation du buteur de 25 ans, qui devrait quitter définitivement Naples à l’issue de la saison.

Le mercato estival a été animé par quelques feuilletons, dont celui de Victor Osimhen. Le buteur nigérian était annoncé dans le viseur du PSG et d’autres grands clubs européens. Finalement, le joueur de 25 ans a été prêté à Galatasaray après un énorme clash avec Naples en interne. Mais le PSG n’aurait pas refermé ce dossier pour autant.

Le transfert de Victor Osimhen déjà programmé à Naples ?

La formation parisienne garderait toujours un œil sur Victor Osimhen. Et d’après les informations de Caught Offside, l’international nigérian ne devrait pas s’éterniser en Turquie. L’ancien du LOSC fera son retour à Naples une fois son prêt à Galatasaray expiré. Mais il ne devrait pas rester chez les Azzurri non plus, puisque son départ serait déjà acté pour l’été prochain.

Le PSG n'est pas seul sur ce dossier

Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à mener ce dossier à bien. La concurrence se veut d’ailleurs plutôt rude pour Victor Osimhen. Chelsea serait encore sur le coup pour remplacer Nicolas Jackson. La Juventus serait également sur l’affaire, puisque les choses n’avanceraient pas dans le bon sens pour une éventuelle prolongation de Dusan Vlahovic. À suivre...