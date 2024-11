PSG - Kolo Muani : La presse étrangère relance son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, Randal Kolo Muani est un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore d’ici quelques semaines ? A l’approche du mercato hivernal, des questions se posent concernant l’avenir du Français, qu’on annonce possiblement sur le départ. Les rumeurs annoncent notamment Kolo Muani dans le viseur de Manchester United, mais voilà que le Parisien serait encore loin de rejoindre les Red Devils.

N’étant pas l’un des premiers choix de Luis Enrique, Randal Kolo Muani ronge son frein sur le banc du PSG, devant faire avec un temps de jeu limité. Par conséquent, l’avenir du Français à Paris est plus flou que jamais. Un départ de RKM en janvier serait une possibilité, même si le principal intéressé faisait savoir récemment à propos de la suite de son aventure au PSG : « Partir en janvier, c’est une possibilité ? Non, je n’ai jamais pensé à ça. Pour moi, c’est toujours de continuer à travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même ».

Direction Manchester United ?

Quid alors de l’avenir de Randal Kolo Muani ? Sera-t-il encore au PSG en février, une fois le mercato hivernal refermé ? L’attaquant parisien est courtisé. Comme le10sport.com vous l’a révélé, RKM plait notamment à Manchester United. Des contacts ont ainsi été initiés pour l’offrir à Ruben Amorim, mais les Red Devils manquant de moyens, seul un prêt de Kolo Muani est envisagé..

Rien de concret ?

En Allemagne, on n’a toutefois pas le même version concernant l’ancien de l’Eintracht Francfort. Journaliste pour Sky, Florian Plettenberg explique qu’il n’y aurait actuellement rien de chaud entre Randal Kolo Muani et Manchester United. Un prêt en janvier serait loin d’être concret pour le moment.