Mercato : Un crack est proposé à l’ASSE

Le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que dans quelques semaines. Mais en coulisses, certains coups sont proposés à la direction stéphanoise. Récemment, l'ASSE a été sollicité pour recruter un jeune milieu de terrain, Cédric Franck Don (Hapoël Jérusalem). Selon un site spécialisé, sa valeur ne dépasse pas le million d'euros.

A l’approche de Noël, Olivier Dall’Oglio a fait sa liste. « On commence à y réfléchir. Il y aura certainement une lettre qui sera faite. Puis ce sera au Père Noël de réfléchir. Sur quels postes ? Si on peut s’étoffer sur les trois lignes, ce sera bien. Il y a ce qu’on a envie de faire et ce qu’on pourra faire. C’est une lettre importante. On va s’appliquer et mettre un joli timbre » a confié l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse.

Mercato - ASSE : Il a vécu un calvaire après son transfert https://t.co/Wf7Wg74ajx pic.twitter.com/72tjWPFzSh — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

L'ASSE cherche à se renforcer

A la direction désormais de bâtir le meilleur recrutement possible. Certains réclament plus d’expérience dans cet effectif relativement jeune. Mais à en croire la presse ivoirienne, c’est une jeune pépite qui aurait proposé ses services à l’ASSE.

Un crack fait appel à l'ASSE

A en croire 225Foot, Cédric Franck Don aurait sollicité l’ASSE. Âgé de 20 ans, ce milieu de terrain ivoirien, qui évolue depuis 2023 à l’Hapoël Jérusalem, ne serait pas contre un départ vers la France. Reste à savoir si l’ASSE donnera suite à cette proposition.