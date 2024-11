Un buteur signe à l’ASSE, le mix est très prometteur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 16 ans, Djylian N’Guessan est l’un des cracks issus du centre de formation de l’ASSE. Un phénomène qui vient d’ailleurs de signer son premier contrat professionnel avec les Verts. Connaissant bien le joueur pour l’avoir sous ses ordres en équipe de France U17, Lionel Rouxel a fait une comparaison prometteuse pour N’Guessan.

Le 18 novembre dernier, l’ASSE annonçait une signature pour l’avenir, celle de Djylian N’Guessan. « L’attaquant âgé de 16 ans et issu de l’école de football de l’ASSE a paraphé, ce lundi, son premier contrat professionnel. Il portera le maillot Vert jusqu’en 2027 », pouvait-on alors lire dans le communiqué des Verts.

Le nouveau Ekitike ?

Agé de seulement 16 ans, Djylian N’Guessan est encore inconnu du grand public. A qui pourrait-on alors comparer le joueur de l’ASSE ? La question a été posée à Lionel Rouxel, sélectionneur de N’Guessan en équipe de France U17. Et pour Poteaux-Carrés, il a alors répondu : « On peut le comparer à Ekitike ? Oui, ça peut être comparé. Je suis assez d’accord avec ça. Ekitike est un 2002, Djylian a 6 ans de moins mais leur profil est relativement proche. On peut éventuellement les comparer ».

« Hugo Ekitike et Jonathan David, on peut faire un mix des deux »

« Un autre nom me vient en tête, celui d’un attaquant que j’aime bien : le buteur canadien du LOSC Jonathan David. Je pense que Djylian peut rentrer dans ce registre-là. Hugo Ekitike et Jonathan David, on peut faire un mix des deux », a poursuivi Rouxel. A voir si N’Guessan suivra le chemin de Jonathan David et Hugo Ekitike.