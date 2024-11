Le prochain crack de l’ASSE déjà comparé à une star du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques jours, l’ASSE offrait à l’un de ses cracks, Djylian N’Guessan, son premier contrat professionnel. Mais derrière, le club stéphanois peut compter sur d’autres grands talents en devenir. Ce serait notamment le cas Fred Dugand, prometteur milieu de terrain. Le joueur de l’ASSE que certains comparent déjà à… Aurélien Tchouaméni.

Historiquement, l’ASSE a régulièrement fait émerger des pépites de son centre de formation. Cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt puisque certains talents font actuellement parler d’eux chez les équipes de jeunes. Dernièrement, la lumière a été mise sur Djylian N’Guessan, qui a signé son premier contrat pro avec l’ASSE à seulement 16 ans. Mais voilà qu’il ne faudrait également pas oublier Fred Dugand.

« C’est un joueur à potentiel, à développer à Saint-Etienne comme en équipe de France »

Sélectionneur de l’équipe de France U17, Lionel Rouxel connait bien Djylian N’Guessan, mais aussi Fred Dugand. Ainsi, dans des propos accordés à Poteaux-Carrés, il a dit tout le bien qu’il pensait du milieu de terrain de l’ASSE, allant jusqu’à faire un parallèle avec le joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. « Paul a d’abord une grosse qualité athlétique. Il a un gros volume de jeu, une grosse capacité à enchaîner les matches et les efforts dans un même match. Il a cette capacité à récupérer les ballons, à se projeter et à marquer quelques buts, que ce soit en équipe de France ou avec l’ASSE. Comme Djylian, c’est un garçon structuré, bien encadré, qui travaille bien, qui progresse bien. C’est un joueur à potentiel, à développer à Saint-Etienne comme en équipe de France ».

« Il me fait un peu penser à Aurélien Tchouaméni »

« Je lui vois aussi un bel avenir. Je lui souhaite d’être dans la même continuité que son copain Djylian pour qu’il prolonge aussi l’aventure avec Saint-Etienne. C’est un relayeur dans un milieu à trois, un box-to-box. Paul sait se projeter, percuter, finir en plus de sa capacité à répéter les efforts qui est sa qualité première. Il me fait un peu penser à Aurélien Tchouaméni que j’ai eu en équipe de France U16 et U17 à l’époque où je m’occupais de la génération 2000. C’est tout le parcours que je souhaite à Paul mais il a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir », a développé Lionel Rouxel.