Révolution au PSG, il prend sa revanche !

Amadou Diawara

Dès son arrivée au PSG, Luis Enrique a mis en place sa philosophie de jeu basée sur la possession de balle et un pressing très agressif. De surcroit, le coach parisien a mis en place un gros turn-over. Critiqué pour son choix de faire tourner régulièrement son équipe, Luis Enrique se réjouit d'avoir réussi son pari.

A la fin de la saison 2023-2024, le PSG a remercié Christophe Galtier. Pour remplacer le technicien français, les hautes sphères parisiennes ont décidé de faire confiance à Luis Enrique.

Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Luis Enrique a immédiatement inculqué sa philosophie de jeu à ses joueurs. En effet, le coach du PSG souhaite que son équipe ait une grande possession de balle et exerce un pressing très agressif dès la perte. De plus, Luis Enrique aime faire tourner régulièrement pour concerner tous ses joueurs et mettre en place une concurrence.

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a affiché sa grande fierté d'avoir vu sa stratégie payer, et ce, malgré les critiques. « Mon turn-over régulier ? Je suis toujours optimiste, on peut toujours s'améliorer. Individuellement et collectivement. On change des choses, un sport collectif, c'est très difficile d'atteindre le niveau optimal. Quand on prépare la saison, on planifie aussi le fait de s'adapter. On m'a critiqué parce que j'ai fait tourner, mais ça a porté ses fruits », a confié l'entraineur du PSG.