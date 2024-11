«Qui le connaît ?», Riolo se lâche sur une recrue du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Luis Enrique opte désormais pour une alternance chez les gardiens du PSG, Matvey Safonov a le droit à quelques apparitions régulières dans le onze de départ. Un choix largement contestable aux yeux de Daniel Riolo, qui s’interroge sérieusement sur le véritable niveau du gardien russe recruté par le PSG.

Arrivé au PSG en provenance de Krasnodar lors du dernier mercato estival pour 20M€, Matvey Safonov est assez méconnu du grand public européen. L’international russe, recruté pour seconder Gianluigi Donnarumma dans la hiérarchie des gardiens, commence pourtant à faire l’objet d’une rotation avec son concurrent italien. Et Daniel Riolo condamne ce genre de procédé de la part de Luis Enrique, rappelant que le PSG avait déjà commis cette erreur par le passé.

Riolo pas fan de l’alternance des gardiens

« Le PSG sur les 10 dernières années a fait souvent ce truc là, Trapp-Sirigu, Trapp-Areola, Buffon… Le coup du deux gardiens, on l’a fait plein ce jeu à la con-con. Je ne vois pas en quoi ça a apporté quelque chose et en quoi ça met en confiance un gardien », a indiqué Riolo dans l’After Foot, sur RMC Sport, avant de se lâcher au sujet de Safonov et de son véritable niveau.

« Safonov, qui le connait ? »

« Qu’on me dise que Donnarumma est pas une garantie béton armé, je suis bien d’accord, je ne suis pas aveugle. Donnarumma, ce n’est peut-être pas une garantie, mais Safonov, qui le connait ? Est-ce qu’on sait comment il est sous pression ? Est-ce qu’on sait comment il est dans un grand match ? On a quasiment aucune référence sur lui. Donc je ne vois pas en quoi c’est intelligent de faire ça de la part de Luis Enrique. Mais de toute façon je sais que depuis qu’il est arrivé, je suis trop bête pour comprendre ce qu’il fait », poursuit Riolo.