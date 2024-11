«Foutus dehors» par le PSG, l'incroyable anecdote de Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jeudi dernier, le PSG organisait une grosse fête, ayant invité de nombreuses célébrités, pour l’inauguration du Campus PSG, le centre d’entraînement flambant neuf du club de la capitale. Une cérémonie lors de laquelle certaines absences ont été remarquées, celles des jeunes de la pré-formation et les membres du personnel. Daniel Riolo a alors balancé une incroyable anecdote à ce sujet.

Si le PSG utilise depuis plusieurs mois déjà son tout nouveau centre d’entraînement, l’inauguration officielle du Campus PSG n’a finalement eu lieu qu’il y a quelques jours. Pour l’occasion, le club de la capitale avait convié de nombreuses célébrités pour la fête. Mais voilà que certains n’étaient absolument pas désirés comme a tenu à le faire savoir Daniel Riolo lors de L’After Foot.

« Ils faisaient tâche sur le tableau »

« La question qui s’est posée c’est où sont ceux qui habitent là normalement, à savoir les jeunes, tout le personnel. Renseignements pris, ils ont tous été foutus dehors. Ils faisaient tâche sur le tableau pendant cette présentation. Donc on a envoyé la moitié des gamins à Disney. On les a foutu dans le bus sauf que c’était le jour où il y avait la neige. Quand ils se sont retrouvés là-bas, c’était impossible, il a fallu qu’ils rentrent plus tôt », a d’abord balancé Daniel Riolo au micro de RMC.

« Ils les ont laissés dans le bus »

Il a ensuite poursuivi : « C’était une erreur de les envoyer un jour avec des conditions climatiques comme ça, tu ne les envoies pas les gamins dans un bus. Ils ont été obligés de revenir, quand ils sont revenus il était déjà 16h, la fête commençait, il ne fallait pas que ces jeunes, qui visiblement ne sont la fierté du club, donc ils les ont laissés dans le bus. Heureusement, ils ont pas coupé le chauffage. Ils les ont foutus même pas sur le parking un peu plus, ils les ont fait attendre 1h30 dans le bus. Et le personnel, on leur a dit cassez-vous. Ça faisait entre 200 et 250 personnes. C’est aussi ça le PSG ».