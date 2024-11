PSG : Riolo dénonce un gros mensonge d’Al-Khelaïfi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison du refus de la mairie de Paris de s’en séparer, le PSG veut quitter le Parc des Princes et construire son propre stade, comme l’a récemment de nouveau affirmé Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier s’inquiète notamment de la rentabilité de la billetterie en comparaison avec d’autres grands clubs, ce qui n’est pas un problème selon le journaliste Daniel Riolo.

À l’occasion de l’inauguration du Campus PSG jeudi dernier, Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau exprimé son souhait de quitter le Parc des Princes et construire un nouveau stade. Ce qu’il a encore fait dans un entretien accordé au Canal Football Club dimanche. « C’est à la ville de décider si on part. on n’a pas le choix », a assuré le président du PSG. « Je ne suis pas politique, je n'y comprends rien. Tous les clubs européens ont un stade plus grand, plus moderne. Si on n'a pas un grand stade, on sera derrière tout le monde. »

« Le Parc actuel est très rentable »

Pourtant, le Parc des Princes est déjà très rentable dans sa forme actuelle selon le journaliste Daniel Riolo : « Ça fait partie des choses qui dans la com’ sont stupéfiantes. Il y a cette histoire de stade, de 3-4 ans alors qu' en dessous de 7-8 ans, on voit pas bien comment ça peut être fait. J’ai dit 1000 fois que les transports ce n’était pas anodin, on me répond “vous croyez que les transports ne vont pas le 78 ?”. Comme si acheminer 30-40 000 personnes, c’était comme acheminer des gens qui sortent du travail. Au final, on s’aperçoit que le Parc actuel est très rentable, qu’il est top 3 en rentabilité au monde. Et que puisse qu’on nous dit que si la mairie vend il n’y a plus de problème, ça veut dire que ça n’est pas un problème de place et de faire du business sur 70 000. »

« Le Qatar mélange son business étatique et le football »

« En fait, on ne parle que de patrimoine immobilier », a ajouté Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Quand je disais l’autre jour que Nasser Al-Khelaïfi était en plein mensonge ou manipulation ou communication délirante, on est en plein là-dedans. Donc on parle de patrimoine immobilier et là on en revient à la question est-ce tu vends le Parc des Princes, moi je dis non on ne vend pas le Parc des Princes. Encore une fois, on nous raconte un peu n’importe quoi. Le Qatar mélange son business étatique et le football, ils mettent tout dans une même caisse. »