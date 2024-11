PSG : Un cadeau surprise signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le PSG va récupérer un soldat sur lequel Luis Enrique n’a jamais pu compter depuis sa nomination le 5 juillet 2023. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a choisi d’inclure Presnel Kimpembe dans le groupe parisien qui défiera le Bayern Munich en Ligue des champions ce mardi soir. Non pas pour s’appuyer sur ses services, mais plutôt pour le récompenser du travail fourni pour son retour de blessure.

Presnel Kimpembe n’a plus foulé la moindre pelouse depuis février 2023 et sa blessure au tendon d’Achille qui lui a finalement valu deux opérations. En début de saison, une rechute a été annoncée, repoussant un peu plus le retour du titi parisien sur les terrains de football. Le champion du monde tricolore a cependant repris les séances collectives au point d’être l’invité surprise du choc opposant le PSG au Bayern Munich à l’Allianz Arena.

Kimpembe de retour un an et demi après sa dernière apparition

Ce mardi soir, le début de la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions verra le PSG se déplacer sur la pelouse du Bayern Munich avec pour objectif de remporter le deuxième match de sa campagne de Ligue des champions. Le PSG reste sur une défaite et la réception de l’Atletico de Madrid (2-1), plaçant les hommes de Luis Enrique en dehors des 24 équipes qualifiées pour le prochain tour de la Ligue des champions.

Enrique veut s’appuyer sur Kimpembe pour l’avant-match contre le Bayern

Le PSG a fait une grande annonce en communiquant la convocation de Presnel Kimpembe lundi soir. Une première depuis l’hiver 2023. L’Équipe explique que le défenseur central de 28 ans formé au Paris Saint-Germain ne devrait cependant même pas disposer de quelques minutes de jeu. Mais le principal est ailleurs puisque Luis Enrique aurait décidé d’inclure le vice-capitaine du PSG dans le groupe pour ce choc important en Ligue des champions. Reste à savoir si le bras droit de Marquinhos dans le vestiaire sera la valeur ajoutée attendue par Luis Enrique.