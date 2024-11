PSG : La surprise du chef que personne n’a vu venir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà une annonce surprise, à quelques heures d'un match décisif en Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de faire appel à Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos, deux blessés de longue date. Le coach du PSG a, par contre, laissé au repos Lucas Hernandez, encore trop juste.

Défait par l’Atlético lors de la dernière journée (1-2), au terme d’un match frustrant au cours duquel il a dominé la rencontre sans jamais parvenir à concrétiser ses occasions, le PSG ne va pas devoir se louper face au Bayern Munich ce mardi soir. Une nouvelle contre-performance placerait le club parisien dans une situation délicate en vue de la qualification.

Le PSG acte deux retours

Ce lundi, Luis Enrique a annoncé le groupe qui s'envolera pour la Bavière. Les cadres comme Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola sont présents. Mais dans cette liste, on peut aussi lire le nom de deux revenants : Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe.

Une absence de 600 jours pour Kimpembe

Touché à la cheville lors de la première journée de Ligue 1, l’attaquant portugais a repris l’entraînement avec ses coéquipiers et semble ne plus souffrir. Quant à Kimpembe, son retour est un événement puisqu’il n’a plus été aperçu en compétition depuis le 26 février 2023 en raison d’une grave blessure au tendon d’Achille. Reste à savoir si Luis Enrique les fera entrer en jeu.