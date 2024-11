Révolution au PSG, que doit décider Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des Champions et pour cette rencontre, une interrogation existe concernant l’identité de celui qui sera dans les buts parisiens. En effet, Luis Enrique fait de plus en plus marcher la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov. Si l’Italien semblait partir avec le statut de numéro 1 à Paris, on pourrait donc assister à une révolution. Que doit alors faire Luis Enrique ?

Vendredi soir, pour affronter Toulouse en Ligue 1, c’était Matvey Safonov qui était dans les buts du PSG. Recruté cet été pour venir concurrencer Gianluigi Donnarumma, le Russe est de plus en plus utilisé par Luis Enrique. Une gestion de ce dernier qui interroge forcément. En effet, on pensait que l’Italien était le gardien numéro 1, mais la hiérarchie au PSG ne semble finalement pas aussi claire que cela. Donnarumma pourrait-il alors être en danger ?

Quel gardien pour le PSG ?

Alors que le PSG affronte le Bayern Munich ce mardi, on ne sait pas réellement qui sera le gardien parisien pour l’occasion. Jusqu’à présent, Gianluigi Donnarumma a été privilégié lors des chocs européens. Cela sera-t-il encore le cas ce mardi ? Matvey Safonov a de son côté montré qu’il répondait présent quand Luis Enrique faisait appel à lui et l’heure de la révolution dans les buts parisiens pourrait donc enfin sonner. Enfin, il ne faut également pas oublier Arnau Tenas. Désormais 3ème gardien du PSG, l’Espagnol n’a toujours pas joué cette saison, mais l’an passé, il a lui aussi prouvé qu’on pouvait compter sur lui.

« Vouloir que tous mes joueurs soient prêts à jouer n'importe quel match »

La situation chez les gardiens du PSG est ainsi plus floue que jamais. Logiquement, à la veille de la rencontre face au Bayern Munich, Luis Enrique a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. L’entraîneur parisien a alors répondu : « Un de mes objectifs en tant qu'entraîneur, le principal même, est de vouloir que tous mes joueurs soient prêts à jouer n'importe quel match. Cela vaut pour tous les matches, durant toute la saison. Pour celui qui arrive et pour les autres ». De son côté, Vitinha a lui confié à propos de cette situation chez les gardiens du PSG : « C'est vrai que Safonov a joué et qu'il a été bon et nous, en tant qu'équipe, on est heureux de ça. Si tu as tous les joueurs compétitifs et bien attentifs dans le groupe, actifs, cela fait du bien à l'équipe. Après, qui va jouer entre Arnau (Tenas), Gigio (Donnarumma) ou Safonov, ce n'est pas à moi qu'il faut demander ».

