Le PSG s'enflamme pour ses deux renforts

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain va affronter le Bayern Munich ce mardi, pour un choc très attendu en Ligue des Champions. Mais la grande nouvelle c’est surtout le retour de deux blessés de longue date avec Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe, présents dans le groupe pour cette rencontre à l’Allianz Arena.

C’est la très bonne nouvelle de ce lundi. À la veille de son match de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG a dévoilé son groupe et on a vu deux noms qui n’y apparaissaient plus depuis longtemps ! Blessé en début de saison Gonçalo Ramos est en effet de retour, avec des grandes chances de pouvoir disputer quelques minutes.

« Gonçalo Ramos est prêt »

Présent en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique a en effet laissé entendre que l’attaquant portugais a retrouvé la forme, à l’inverse de l’autre revenant qu’est Presnel Kimpembe. « Ça se passe bien mieux pour lui mais il est encore en phase de récupération. En revanche, Gonçalo Ramos est davantage prêt » a expliqué le coach du PSG, avec Vitinha à ses côtés qui s’est également enflammé pour le retour de son compatriote : « Gonçalo (Ramos) est très content. Ça fait longtemps qu'il est absent. Ça lui manque de jouer et de marquer. On est là pour l'aider quand il va revenir ».

« On est tous vraiment heureux pour Kimpembe »

Le milieu de terrain du PSG s’est également exprimé sur le retour de Kimpembe, qui n’a pas joué le moindre match depuis un an et demi. « On est tous vraiment heureux pour lui. Ça fait longtemps qu’il n’est pas là. J’imagine la sensation qu’il a d’être avec le groupe, de voyager, de s’entraîner. On est tous content pour lui » a déclaré Vitinha. « Je lui ai envoyé un message aussi un message de force. Il a déjà passé le pire. Il faut qu’il prenne du plaisir maintenant. Toute l’équipe, tout le staff, on est tous heureux pour lui ».