PSG : Les nouveaux Messi et Neymar sont déjà là !

Il y a quelques mois encore, le PSG pouvait aligner une attaque avec notamment Neymar et Lionel Messi. Ces joueurs ne sont aujourd’hui plus là et pour beaucoup, le club de la capitale a connu une grosse régression niveau qualitatif. Un constat pas du tout partagé par Vincent Kompany. Alors que l’entraîneur du Bayern Munich s’apprête à affronter le PSG en Ligue des Champions, il a annoncé du lourd à propos des joueurs parisiens.

Ce mardi, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich pour un choc en Ligue des Champions. Pour chaque équipe, la victoire est obligatoire pour espérer se qualifier pour les playoffs. Qui sortira vainqueur de ce duel ? Vincent Kompany tient à rester sur ses gardes avant d’affronter le club de la capitale. En effet, l’entraîneur bavarois a souligné la qualité des joueurs du PSG, dont certains qu’il voit atteindre les sommets comme ça a pu être le cas avec Lionel Messi, Neymar ou encore Zlatan Ibrahimovic.

« De nombreux joueurs vont arriver au niveau de Messi, Neymar, Ibrahimovic dans les années à venir »

En conférence de presse ce lundi, Vincent Kompany a logiquement été interrogé sur le niveau du PSG. Sollicité notamment sur une possible régression du club de la capitale, l’entraîneur du Bayern Munich a alors assuré : « C'est une équipe très talentueuse. De nombreux joueurs vont arriver au niveau de Messi, Neymar, Ibrahimovic dans les années à venir. C'est une équipe qui maitrise bien le ballon. C'est dur d'avoir une équipe aussi forte que celle des dernières années, mais cela reste une très bonne équipe ».

« On va jouer l'un des plus grands clubs en Europe »

Par ailleurs, à propos du PSG, Vincent Kompany a également fait savoir devant les journalistes avant ce choc en Ligue des Champions : « On va jouer l'un des plus grands clubs en Europe. Ils ont de grandes individualités, ils ont un coach de classe mondiale et beaucoup de qualité technique. Cela va être un gros match car les deux clubs ont besoin de points mais on est à domicile donc on se doit de gagner, c'est la priorité ».