PSG : La révolution que prépare Luis Enrique

Véritable patron du sportif, Luis Enrique n’hésite pas à faire des choix forts et ça s’est remarqué récemment, avec les deux titularisations de Matvey Safonov face au RC Lens et au TFC, en Ligue 1. Mais ça pourrait bien devenir une habitude au Paris Saint-Germain et ça ne semble pas être une très bonne nouvelle pour Gianluigi Donnarumma.

Le poste de gardien a souvent fait débat à Paris, mais la solution semblait avoir été trouvée en 2021. Auréolé d’un titre de Meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma est arrivé au PSG pour devenir l’un des nouveaux leaders de l’équipe et pour des nombreuses années. Mais trois saisons plus tard la situation est tout sauf sereine...

Donnarumma en danger

Car l’Italien ne semble pas vraiment faire l’unanimité ! Il est souvent la première cible des critiques et certaines de ses prestations ont soulevé des gros débats concernant son statut au sein du PSG. Pour ne rien arranger, Luis Enrique a installé une sorte d’alternance entre Donnarumma et Matvey Safonov, gardien arrivé cet été en provenance de Krasnodar.

Luis Enrique veut de la concurrence au PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la position de Gianluigi Donnarumma serait bel et bien fragilisée. Luis Enrique aurait en effet l’intention de mettre en place une véritable concurrence entre lui et Safonov, qui pourrait donc de plus en plus prendre ce rôle de numéro 1bis. Reste à voir comment évolueront les choses, en commençant par le choc entre le PSG et le Bayern Munich de ce mardi, en Ligue des Champions.