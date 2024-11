Donnarumma : Le PSG doit lui retirer son «totem d'immunité», il balance !

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma occupe toujours le fauteuil du roi, mais pour combien de temps ? Le gardien titulaire du PSG a témoigné de deux titularisations sur les quatre dernières sorties du club parisien de Matvey Safonov. Lionel Charbonnier, ex-gardien et champion du monde 98, affirme que le portier russe doit désormais avoir sa chance au Paris Saint-Germain.

Comme ce fut le cas face à Gérone en Ligue des champions (1-0) ou contre le RC Lens en Ligue 1 (1-0), Matvey Safonov est parvenu à garder sa cage inviolée une troisièlme fois cette saison avec le PSG lors de la réception du Toulouse FC vendredi dernier (3-0). Aux yeux de Lionel Charbonnier, champion du monde 98 avec l'équipe de France, il faudrait commencer à rebattre les cartes dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG.

«La chance qu'il a en Italie c'est qu'il n'a pas un grand gardien qui lui tire la bourre»

Sur les ondes de RMC vendredi après la victoire du PSG au Parc des princes contre le TFC, Lionel Charbonnier estime qu'il n'y a clairement pas une classe d'écart entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov.

« J'enlève définitivement le totem d'immunité pour Donnarumma. La chance qu'il a en Italie c'est qu'il n'a pas un grand gardien qui lui tire la bourre. Au PSG, Safonov à 0-0 il fait un arrêt déterminant au premier poteau il va chercher la balle et fait ce qu'il faut. Je dirais que bien sûr Safonov n'est pas extraordinaire, mais là où il ne l'est pas, ce sont aussi les défauts de Donnarumma et notamment les relances au pied. Là-dessus on les met à égalité ».

«Safonov s'impose et tu le gardes c'est tout»

De ce fait, Luis Enrique, en sa qualité d'entraîneur du PSG, devrait remettre les compteurs à zéro en laissant de plus en plus sa chance à Matvey Safonov selon Lionel Charbonnier qui a fait passer le message suivant pendant l'After Foot.

« Par contre après, pour faire l'arrêt décisif, Donnarumma l'a fait en début de saison l'année dernière et puis s'est arrêté pendant les matchs couperets. Je donne un peu plus de confiance à Safonov. Ou Donnarumma ça le pique et il devient meilleur et il comprend qu'il faut qu'il fasse ces arrêts décisifs qu'il ne fait pas. Ou alors, Safonov s'impose et tu le gardes c'est tout. Les problèmes en Champions League ce n'est pas Donnarumma, mais le rythme dans la possession ».