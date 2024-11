OM : Rabiot tacle le PSG et se fait détruire !

Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus à la fin de la saison dernière, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en décidant de signer pour l’Olympique de Marseille. Un choix qui avait soulevé énormément de réactions, surtout du côté de son club formateur du Paris Saint-Germain, à qui il a d’ailleurs adressé un petit message récemment.

Parfois, il faut juste souffler un peu pour enflammer les braises de la polémique. Et Adrien Rabiot en sait quelque chose, puisque sa toute récente sortie dans Téléfoot sur son passé au PSG a provoqué des vives réactions. Le milieu, dont l’arrivée à l’OM a beaucoup fait parler, a notamment déclaré : « Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là ».

« Quand il était au PSG, il était totalement investi »

Dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a souhaité répondre à cette sortie d’Adrien Rabiot, qu’il n’a pas vraiment appréciée. « Ce que je reproche à Rabiot ? Son manque de remise en question sur cette interview. Ce n’est pas que je lui reproche son choix de signer à l’OM, moi ce que je reproche c’est que quand il était au PSG, il y a passé quasiment 7 ans en pro, il était totalement investi. Quand tu passes 7 ans dans un club comme le PSG, où tu as fait ta formation, j’imagine que tu te sens attaché au club » a déclaré l’ancien joueur du PSG.

« Le PSG t’a donné la possibilité de faire une carrière, une très belle carrière »

« On ne t’as rien donné Adrien au PSG ? Mais Adrien, le PSG t’a donné la possibilité de faire une carrière, une très belle carrière » a poursuivi Jérôme Rothen, sur RMC Sport. « Ils t’ont donné une formation, ils t’ont permis d’atteindre le très haut niveau, ils t’ont fait gagner des titres, ils t’ont fait gagner beaucoup d’argent. Il a gagné beaucoup d’argent, s’il n’avait pas été au PSG, il n’en aurait pas gagné autant ».