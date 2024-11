Le vestiaire du PSG réagit à un dossier brûlant !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à Toulouse, Luis Enrique a procédé à un large turn-over qui a également touché le poste de gardien de but. Vendredi soir, Matvey Safonov a pris la place de Gianluigi Donnarumma. Le doute est permis en ce qui concerne l'identité du gardien titulaire ce mardi soir, face au Bayern Munich. Présent en conférence de presse, Vitinha s'est prononcé sur ce choix.

A quelques jours d’un choc de Ligue des champions, il est logique de voir l’entraîneur du PSG renouveler son onze de départ en donnant la chance à de jeunes joueurs comme Yoram Zague. Il est en revanche plus surprenant de voir Luis Enrique changer de gardien titulaire. Car pour ce poste si singulier, enchaîner les rencontres permet de prendre du rythme et surtout de conserver une bonne dose de confiance. En confiant les cages à Matvey Safonov, le coach du PSG a-t-il fragilisé l’état d’esprit de Gianluigi Donnarumma ?

Luis Enrique laisse planer le doute

Interrogé sur ce changement durant la rencontre face à Toulouse vendredi soir, Luis Enrique est resté évasif et s’est échappé de la question du journaliste en blaguant. « Si Safonov peut remettre en cause la hiérarchie ? (Il réfléchit et fait la moue, avant de lancer en français) Peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez que je m’améliore dans votre langue. C’est l’accent de Versailles, ça (rire) » a confié l’entraîneur espagnol du PSG.

« C'est le coach qui décide »

Mais le sujet est réel. Car une non-titularisation de Donnarumma face au Bayern Munich sonnerait comme un terrible désaveu pour le portier italien, mis en concurrence depuis l’été dernier. Présent en conférence de presse ce lundi, Vitinha s’est prononcé sur ce dossier. Mais le milieu de terrain portugais n’a pas souhaité s’immiscer dans les affaires de Luis Enrique. « Safonov a joué, il était bien, on était heureux pour ça. Quand tous les joueurs sont actifs, c'est bien pour tout le monde. Après, c'est le coach qui décide » a-t-il lâché.