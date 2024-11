PSG : Une star éjectée ? La réponse troublante de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques jours d'un match décisif en Ligue des champions face au Bayern Munich, Luis Enrique a effectué un large turn-over face à Toulouse. Une rotation aussi observée au poste de gardien de but. Pour cette rencontre, le coach du PSG a titularisé Matvey Safonov. Et l'expérience pourrait bien se poursuivre dans les prochaines semaines, même si Luis Enrique est resté assez mystérieux.

Est-ce un simple choix tactique à quelques jours d’un match décisif en Ligue des champions face au Bayern Munich ou faut-il y voir les prémices d’un déclassement ? Interrogé en conférence de presse sur l’absence de Gianluigi Donnarumma au coup d’envoi de la rencontre face à Toulouse ce vendredi soir (3-0), Luis Enrique n’a pas souhaité en dire plus.

Safonov remplace encore Doonnarumma

« Si Matvey Safonov a été titularisé pour des raisons tactiques ? Oui » a confié le coach espagnol du PSG. Mais dans un second temps, Luis Enrique n’a pas exclu l’idée que Matvey Safonov devienne plus qu’une doublure dans un avenir proche.

« Si Safonov peut remettre en cause la hiérarchie ? (Il réfléchit et fait la moue, avant de lancer en français) Peut-être que oui, peut-être que non » a confié Luis Enrique.

Vous voyez que je m'améliore dans votre langue. C'est l'accent de Versailles, ça (rire) » a confié Luis Enrique dans des propos rapportés par Culture PSG.