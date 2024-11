PSG : C’est terminé au Parc des Princes, la date du nouveau stade tombe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dès février dernier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi affirmait que les siens voulaient quitter le Parc des Princes. Ce jeudi, le dirigeant qatari a réaffirmé sa volonté de construire un nouveau stade beaucoup plus grand. Et ce vendredi, Jérôme Rothen a affirmé qu’une date butoir était prévue par les hautes sphères parisiennes. Explication.

« J’aime beaucoup le Parc des Princes. Tout le monde l’aime. Si je décidais avec mon cœur, on ne partirait pas. Mais aujourd’hui, avec la tête, je constate que tous les autres clubs européens ont des stades de 100, 90 ou 80.000 places. On en a besoin, sinon, on est morts ! On a besoin de partir ». Invité de l’émission Rothen S’enflamme ce jeudi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau affirmé que l’avenir du club parisien s’écrirait dans une toute autre enceinte que le Parc des Princes.

Le PSG veut bâtir un nouveau stade

Le projet des dirigeants du PSG est donc de construire un nouvel antre en banlieue, dans un site assez grand afin de permettre une capacité bien plus importante que les 48 583 places disponibles au Parc des Princes. Au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi, l’ancien joueur du PSG (2004-2010) Jérôme Rothen a donné plus de détails concernant la date finale de ce projet titanesque.

« Nasser Al-Khelaïfi se laisse 7 ans pour que le club ait un nouveau stade »

« Faire un stade à l'extérieur de Paris, il y a des terrains et des possibilités, ils y croient dur comme fer parce qu'il y a beaucoup de réunion. Nasser Al-Khelaïfi se laisse 7 ans pour que le club ait un nouveau stade. Il y a des proches de Nasser Al-Khelaïfi qui restent persuadés que la situation avec le Parc des princes peut se décanter dans les prochains mois, mais il va falloir que ça aille vite. Et si c'est le cas, en effet, les Qataris sont même prêts à faire machine arrière en rénovant le Parc des princes. Il y a 80% de chances que le Paris Saint-Germain fasse son nouveau stade, c'est la réalité », a confié ce dernier.