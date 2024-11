Coup de tonnerre historique, le PSG doit-il vraiment quitter Paris ?

La rédaction

Cela fait à présent plusieurs mois que Nasser Al-Khelaïfi tape du poing sur la table et livre un bras de fer à la Mairie de Paris concernant le rachat du Parc des princes. La maire Anne Hidalgo se refuse à céder les droits de l'enceinte aux dirigeants du Paris Saint-Germain qui cherchent à agrandir la capacité de places. Un déménagement en région parisienne est devenu inéluctable voire même vital d'après le président du club de la capitale. Selon vous, quelle doit être la décision finale du PSG ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain est né en 1970. Au fil des années et des décennies, le club phare de la capitale a écrit les plus belles pages de son histoire ainsi que les plus compliquées au Parc des princes. Cependant, de par les besoins économiques du football européen et mondial, le PSG se doit d'avoir un stade dont il est le propriétaire avec la possibilité d'une affluence atteignant les 80 ou 90 000 places comme chez les mastodontes européens à savoir le FC Barcelone avec le Camp Nou ou le Real Madrid avec le Santiago Bernabeu. C'est du moins le point de vue de son président Nasser Al-Khelaïfi.

«On en a besoin, sinon, on est morts ! On a besoin de partir»

Au cours de l'inauguration officielle du Campus PSG à Poissy jeudi, Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé au micro de RMC pour l'émission Rothen s'enflamme afin de faire savoir que la position du PSG n'était plus vivable. La Mairie de Paris refuse de vendre le Parc des princes aux dirigeants qataris du Paris Saint-Germain. De quoi obliger le club de la capitale à bâtir son projet ailleurs qu'à l'historique Parc de la Porte d'Auteuil.

« J’aime beaucoup le Parc des Princes. Tout le monde l’aime. Si je décidais avec mon cœur, on ne partirait pas. Mais aujourd’hui, avec la tête, je constate que tous les autres clubs européens ont des stades de 100, 90 ou 80.000 places. On en a besoin, sinon, on est morts ! On a besoin de partir. (...) Si on veut être au même niveau que les autres clubs, pour le fair-play financier, pour nos supporters, on a besoin d’un autre stade, grandir du point de vue du stade. C’est impossible (de continuer avec ce stade). On n’a pas d’autre solution ».

«Nasser Al-Khelaïfi se laisse 7 ans pour que le club ait un nouveau stade»

Jérôme Rothen a pu s'entretenir en off avec Nasser Al-Khelaïfi. Le président estime même que l'inauguration du nouveau stade du PSG pourrait voir le jour d'ici sept saisons. L'ex-joueur du Paris Saint-Germain a vidé son sac sur les ondes de RMC pendant Rothen s'enflamme.

« Il y a aujourd'hui 8 chances sur 10 que le PSG fasse son stade parce que s'ils achetaient le Parc des princes, la capacité ne pourrait pas monter jusqu'à 80 ou 90 000 places comme il le veut, mais à 55 voire 60 000 grand maximum. Faire un stade à l'extérieur de Paris, il y a des terrains et des possibilités, ils y croient dur comme fer parce qu'il y a beaucoup de réunions. Nasser Al-Khelaïfi se laisse 7 ans pour que le club ait un nouveau stade. Il y a des proches de Nasser Al-Khelaïfi qui restent persuadés que la situation avec le Parc des princes peut se décanter dans les prochains mois, mais il va falloir que ça aille vite. Et si c'est le cas, en effet, les Qataris sont même prêts à faire machine arrière en rénovant le Parc des princes. Il y a 80% de chances que le Paris Saint-Germain fasse son nouveau stade, c'est la réalité ».

Le PSG veut déménager, quel point de chute ?

Partir, mais pour aller où ? A l'instant T, plusieurs options se présentent aux hauts décideurs du Paris Saint-Germain : Poissy où se trouve son nouveau centre d'entraînement, mais pas que. Montigny-le-Bretonneux serait une autre solution, à l'instar de Saint-Quentin-en-Yvelines ou bien Aulnay-sous-Bois.

Reste désormais à savoir quelle sera la décision finale du PSG et si l'histoire d'amour avec le Parc des princes prendra bel et bien fin.