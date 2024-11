Départ historique, le boss du PSG lâche sa réponse !

Amadou Diawara

Pour pouvoir agrandir le Parc des Princes, le PSG voudrait devenir propriétaire. Toutefois, la mairie de Paris refuse de céder l'enceinte à QSI. Déterminé à avoir un stade plus grand, le club de la capitale pourrait déménager. Interrogé sur le sujet ce dimanche soir, Nasser Al-Khelaïfi - président du PSG - a lâché toutes ses vérités.

Pour continuer à rêver plus grand, le PSG voudrait avoir un stade plus grand. En ce sens, les hautes sphères parisiennes aimeraient devenir propriétaire du Parc des Princes pour pouvoir effectuer les travaux jugés nécessaires. Toutefois, la mairie de Paris refuse catégoriquement de vendre l'enceinte.

Le PSG va quitter le Parc des Princes ?

Au bras de fer avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes, le PSG pourrait déménager d'ici quelques années. Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un message clair sur ce dossier.

«Si on n'a pas un grand stade, on sera derrière tout le monde»

« Si le PSG va quitter le Parc des Princes ? C'est à la ville de décider si on part. On n'a pas le choix. Si le départ d'Hidalgo dans deux ans va changer quelque chose ? Je ne suis pas politique, je n'y comprends rien. Tous les clubs européens ont un stade plus grand, plus moderne. Si on n'a pas un grand stade, on sera derrière tout le monde », a confié Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, ce dimanche soir sur Canal +.