Real Madrid : Nouveau «problème» avec Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a mis en place un système de rotation au niveau des penalties entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr depuis le début de saison. Les deux attaquants se partagent équitablement la responsabilité de la tâche. Une autre star aimerait toutefois avoir l’occasion d’en tirer quelques uns également, et cela pourrait provoquer un problème avec l’ancien du PSG.

L’arrivée de Kylian Mbappé cet été a contraint Carlo Ancelotti à revoir ses plans en début de saison. Certains craignaient certaines tensions entre le champion du monde 2018 et Vinicius Jr. L’entraîneur du Real Madrid a alors fait face à une potentielle guerre d’ego dans le vestiaire en gérant la situation d’une main de maître. Le technicien italien a décidé de tout partager équitablement entre les deux stars.

Le Real Madrid fait 50-50 entre Mbappé et Vinicius Jr

Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont notamment la charge des penalties à deux. Et pour le moment, tout se passe bien entre l’international français et brésilien, qui respectent cette rotation. Toutefois, un autre joueur du Real Madrid pourrait venir compromettre ce partage équitable entre les deux attaquants.

Bellingham veut être pris dans l'équation

Comme le rapporte MARCA, Jude Bellingham aimerait bien entrer dans la rotation des penalties. Le milieu de terrain anglais voudrait avoir l’opportunité d’en avoir quelques uns à tirer, chose qu’il n’a pas encore fait cette saison. Cela pourrait notamment provoquer un « problème » avec Kylian Mbappé. Mais pour le moment, tout se passerait bien entre l’ancien du PSG, Vinicius Jr et Jude Bellingham. Le Real Madrid n’a encore rien à craindre, mais va devoir malgré tout surveiller la situation.