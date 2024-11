PSG : Une galère est annoncée avec Dembélé !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG éprouve de grandes difficultés à marquer en Ligue des Champions. En effet, les hommes de Luis Enrique n'ont inscrit que trois réalisations, dont un but contre son camp, en quatre journées de C1. Selon Alain Giresse, Ousmane Dembélé n'aura jamais le déclic devant les buts adverses.

Lors de cet exercice 2024-2025, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est à la peine sur la scène européenne. En effet, les joueurs parisiens ont beaucoup de mal à faire trembler les filets adverses. Plus précisément, le PSG de Luis Enrique n'a inscrit que trois réalisations, dont un but contre son camp, durant cette campagne de Ligue des Champions, et ce, en quatre journées.

Le Barça et Dortmund n'ont pas débloqué Dembélé

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Denis Troch a affirmé que le départ de Kylian Mbappé avait provoqué un blocage chez les joueurs du PSG. « Ils savaient que Mbappé était capable de marquer à tout moment, donc il influençait positivement son équipe et négativement l'adversaire. Là, il n'y a plus ça, les médias se demandent s'ils sont capables de réussir sans lui. Le doute s'invite, et les joueurs savent bien quand le public a peur. La grande question, c'est comment tu gères les situations sous stress. Ils marquent moins en C1 qu'en L1, mais c'est pareil pour tout le monde. Tu dois te préparer à ça, ne pas paniquer, sinon c'est la gangrène », a jugé l'ancien adjoint d'Artur Jorge au PSG.

«Certaines carences ne sont pas mentales»

Egalement interrogé par L'Equipe, Alain Giresse s'est prononcé sur Ousmane Dembélé. Selon l'ancien sélectionneur du Kosovo et du Sénégal, le numéro 10 du PSG ne deviendra jamais un grand buteur. « C'est bien gentil de parler de "débloquer", mais un Dembélé (plus grand nombre de tirs sans but cette saison en C1 : 16) est passé par le Barça, Dortmund, ils ne l'ont pas débloqué. Certaines carences ne sont pas mentales », a estimé Alain Giresse. L'ancien milieu offensif de l'équipe de France répondant à cette sortie de Luis Enrique sur la disette du PSG en Ligue des Champions : « Il y a un blocage, oui ».