Kylian Mbappé taclé par une star du PSG ?

Parti du PSG l’été dernier pour signer au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est longtemps vu reprocher son manque d’implication défensive sous le maillot parisien. Et Nuno Mendes, le latéral gauche portugais du PSG, semble en remettre une couche à ce sujet en taclant indirectement Mbappé sur l’évolution de l’équipe depuis son départ.

C’est un fait, le divorce entre Kylian Mbappé et le PSG ne s’est pas déroulé de la meilleure des manières la saison dernière. L’attaquant tricolore avait refusé de prolonger son contrat dans la capitale pour s’en aller libre du côté du Real Madrid, et force est de constater que le PSG a parfaitement su se remettre de son départ avec la grosse saison que réalise actuellement l’équipe de Luis Enrique sans Mbappé. Et ce n’est pas Nuno Mendes qui dira le contraire.

« On est beaucoup plus forts que l’année dernière »

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le latéral gauche portugais du PSG juge l’évolution du projet, mettant notamment l’accent sur la force collective avec des joueurs qui fournissent tous les efforts nécessaires en défense : « Oui je pense que cette année on est beaucoup plus forts que l'année dernière. C'était la première année du coach. Il a essayé de faire au mieux pour qu'on soit bien sur le terrain, tous les joueurs. Cette année, on a fait les bons choix, même le coach et le directeur sportif, ils ont fait un bon recrutement. On a des joueurs qui font tout pour l'équipe, qui aident en défense, qu'on attaque bien. On joue en équipe. C'est comme ça qu'on va arriver loin. On est sur le bon chemin pour arriver à gagner de grandes choses, c'est notre objectif », indique Nuno Mendes. Un tacle pour Kylian Mbappé ?

« On a progressé… »

« On a progressé dans beaucoup de choses. Le coach fait un bon travail. On essaie toujours de... On sait jouer au football, on sait faire de bonnes choses sur le terrain, mais le coach nous donne des choses à faire sur le terrain qui font beaucoup de différence. Par exemple, la mobilité qu'on a, c'est un travail qu'on a fait longtemps parce qu'en début de saison, l'année dernière, on n'était pas bien dans ce domaine. Aujourd'hui, on est une équipe plus complète dans cette façon de jouer et je pense qu'aujourd'hui on essaie toujours de faire des choses différentes, mais la mobilité pour nous et le coach, c'est essentiel pour notre équipe. On sait que des joueurs montent, d'autres descendent, il faut être prêt. Si mon coéquipier n'est pas là, il faut que je sois prêt pour anticiper », poursuit Nuno Mendes. Le message est passé.